Wystawa „En Route” w Bibliotece Watykańskiej - odkrywcza pielgrzymka poprzez podróże, sztukę i wiarę

Watykańska Biblioteka Apostolska inauguruje wystawę zatytułowaną „W drodze” (fr. „En Route”) i poświęconą podróżom po świecie w kontekście Roku Jubileuszowego. Obejmuje ona dokumenty z archiwów, sztukę współczesną i refleksje na temat przemieniającej mocy podróży, podkreślając, że wędrówki od dawna są źródłem doświadczeń duchowych, a nie tylko poznawania świata.

Nadzieja to podróż naprzód

Prezentując niezwykłą wystawę, którą wkrótce będą mogli zwiedzać pielgrzymi, abp Angelo Vincenzo Zani, Archiwista i Bibliotekarz Świętego Kościoła Rzymskiego, wyjaśnił, że odzwierciedla ona głębsze znaczenie pielgrzymowania i może przyczynić się do dobrego przeżycia Roku Świętego.

Przemawiając podczas briefingu prasowego, kiedy zaprezentowano wystawę mediom, zauważył, że wiara, podobnie jak podróż, jest ciągłym poszukiwaniem – takim, które zachęca do eksploracji i odkrywania. „Nadzieja nie polega na staniu w miejscu” - zauważył.

Arcybiskup podkreślił również ogromne archiwum wiedzy i nauki, zachowane w Bibliotece Watykańskiej, w której znajdują się bezcenne dokumenty historyczne obejmujące filozofię, teologię, prawo, sztukę, nauki przyrodnicze, muzykę i astronomię.

„Ta wystawa jest zgodna z naszą misją odnawiania, katalogowania i digitalizacji naszych zbiorów” - powiedział abp Zani, wskazując, że jej ważnym elementem jest przedstawienie obszernej kolekcji czasopism Cesare Poma (1862-1932), włoskiego dyplomaty, którego archiwa zapewniają wgląd w globalne podróże przez pryzmat dziennikarstwa, kultury i dyplomacji.

Wystawę, zainaugurowaną 31 stycznia w Watykańskiej Bibliotece Apostolskiej, można zwiedzać przez cały Rok Jubileuszowy. Rezerwacja online jest obowiązkowa od 15 lutego do 20 grudnia 2025 roku. Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie internetowej: https://enrouteproject.com.

Obraz i dialog

Giacomo Cardinali, kurator wystaw w Bibliotece Watykańskiej, zauważył, że wystawa w „W drodze” ma na celu podkreślenie wartości związanych z podróżowaniem, szczególnie w kontekście Roku Jubileuszowego. Powiedział, że Biblioteka Watykańska od dawna wspiera dialog z artystami wizualnymi, fotografami i projektantami książek, a ten projekt rozszerza tę rozmowę o różnorodne kreatywne głosy.

Islandzka ilustratorka Kristjana S. Williams, jedna z artystek prezentujących swoje dzieła, opisała swoją pracę jako wizualną interpretację materiałów archiwalnych zebranych przez Cesare Poma.

„Dostęp do archiwów Biblioteki Watykańskiej był niezwykłym doświadczeniem” - powiedziała. „Dokumenty historyczne oferują fascynujący wgląd w to, jak ludzie postrzegali świat i poruszali się po nim przez pokolenia”.

Maria Grazia Chiuri, dyrektor artystyczny damskich kolekcji Dior, zastanawia się nad modą jako formą podróży. „Wzory, tkaniny i hafty są mapami samymi w sobie” - wyjaśniła, zauważając, że każda kultura opowiada własną historię za pomocą tkanin. Opisała krosno jako „pierwszy komputer ludzkości”, narzędzie, które od dawna służy jako pomost między sztuką a technologią.

Przyłączając się do dyskusji, Karishma Swali, dyrektor kreatywny Chanakya School of Craft, podkreśliła kulturowe znaczenie haftu. „Ten projekt był okazją do podzielenia się naszym człowieczeństwem i podkreślenia głębokiej, wzajemnie powiązanej historii rzemiosła, szczególnie w Indiach” - wyjaśniła.

Odkrywanie podróży wystawy

Wystawa zabiera zwiedzających w podróż w czasie, badając koncepcję wycieczek po świecie, która zyskała na znaczeniu pod koniec XIX wieku, częściowo zainspirowana literaturą Julesa Verne'a i postępem w transporcie.

Jedna z sekcji prezentuje obszerną kolekcję gazet dyplomaty Cesare Poma, dokumentującą narracje podróżnicze z najbardziej odległych regionów świata. Inna sekcja przedstawia niezwykłą podróż francuskich dziennikarzy Luciena Leroya i Henriego Papillauda, którzy w latach 1895-1897 sfinansowali swoją podróż dookoła świata, publikując i sprzedając seryjny dziennik podróżniczy.

Specjalna część wystawy poświęcona jest sześciu pionierskim kobietom - Nellie Bly, Elizabeth Bisland, Annie Londonderry, Gertrude Bell, Agnes Smith Lewis i Margaret Dunlop Gibson - które przeciwstawiły się normom społecznym, aby wyruszyć w samotną podróż dookoła świata. Niezależnie od tego, czy kierowały nimi ambicje dziennikarskie, wyzwania sportowe czy eksploracja kultury, kobiety te przełamały stereotypy i wywarły trwały wpływ na postrzeganie podróży.