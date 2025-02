Synod: spotkanie koordynatorów i sekretarzy 10 grup studyjnych

W Watykanie odbyło się spotkanie koordynatorów i sekretarzy 10 grup studyjnych poświęcone zagadnieniom, które pojawiły się podczas pierwszej sesji XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów o synodalności.

Vatican News

Jak czytamy w komunikacie prasowym, spotkanie rozpoczęło się chwilą modlitwy w intencji Ojca Świętego, o jego szybki powrót do zdrowia. Następnie każdy z koordynatorów przedstawił pracę swojej grupy, zwracając szczególną uwagę na zastosowaną metodę i zaangażowane podmioty (osoby/organizacje), ramy czasowe przewidziane dla raportu grupy, napotkane trudności i otwarte pytania.

Po tym czasie dzielenia, który był szczególnie przydatny dla grup studyjnych zajmujących się kwestiami „przekrojowymi”, o. Giacomo Costa S.I., konsultor Sekretariatu Generalnego, przedstawił elementy, które mogą być przydatne dla pewnej jednolitości w opracowywaniu raportów.

Koordynatorzy grup zostali poinformowani, że mogą korzystać z pomocy Komisji Kanonicznej, zwłaszcza w kwestiach, które powinny również dotyczyć wymiaru kanonicznego. Kard. Mario Grech przypomniał uczestnikom o potrzebie uwzględnienia głosów, które do 31 marca napływają jeszcze z zewnątrz.

Grupy studyjne to owoc Pierwszej Sesji XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, podczas której wyłonił się szereg istotnych zagadnień dotyczących życia i misji Kościoła w perspektywie synodalnej, co do których Zgromadzenie osiągnęło znaczący konsensus, a które ze względu na swoją tematykę wymagają podjęcia badań na poziomie całego Kościoła. Grupy te zostały utworzone w marcu 2024 r. przez Papieża Franciszka.