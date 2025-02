Światowy Dzień Radia: ponad 90 lat historii Radia Watykańskiego

Pierwsza radiowa transmisja z Organizacji Narodów Zjednoczonych odbyła się 13 lutego 1946 r. Na pamiątkę tamtego wydarzenia tego dnia obchodzony jest Światowy Dzień Radia. Z kolei 12 lutego 1931 r. powstało Radio Watykańskie, dzięki któremu od 94 lat przesłanie papieży jest słyszane w różnych zakątkach świata.

Papieską rozgłośnię pod względem technicznym przygotował wynalazca radia Guglielmo Marconi. On też był poniekąd jej pierwszym spikerem. Jako pierwszy zabrał głos na falach Radia Watykańskiego, prosząc do mikrofonu ówczesnego papieża Piusa XI.

Początkowo Radio Watykańskie było głównie jednokierunkowym kanałem informacyjnym, który rozprzestrzeniał papieskie przesłanie na pięciu kontynentach. Ojciec Święty Paweł VI zachęcił do informowania również o tym, co dzieje się w Kościołach na całym świecie. W odpowiedzi na prośbę papieża lokalne wspólnoty zaczęły systematycznie przesyłać do Watykanu informacje. W wielu krajach przyczyniło się to do powstania przy episkopatach specjalnych biur ds. współpracy z papieską rozgłośnią.

Rozszerzenie przekazu wiązało się z powstaniem kolejnych redakcji językowych. Jednym z pierwszych głosów odbieranych za sprawą papieskiej rozgłośni był polski. Po raz pierwszy zabrzmiał już w 1931 r., miesiąc po inauguracji radia. Regularne programy w języku polskim są nadawane od 24 listopada 1938 roku.

Kard. Karol Wojtyła w Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego z wieloletnim Szefem Sekcji Polskiej o. Florianem Pełką SJ (archiwum mediów watykańskich)

Działająca przy Radiu Watykańskim strona internetowa Vatican News jest największym na świecie źródłem informacji o działalności Papieża, Stolicy Apostolskiej i Kościołów lokalnych, publikującym w 53 językach. Historia serwisu sięga 27 czerwca 2015 roku i Motu Proprio Papieża Franciszka, na mocy którego ustanowiono Sekretariat ds. Komunikacji, będący nową dykasterią Kurii Rzymskiej.

Starszy od Radia Watykańskiego i Vatican News jest papieski miesięcznik „L’Osservatore Romano”, który po raz pierwszy ukazał się w 1861 r. Z inicjatywy św. Jana Pawła II, od 1980 r. pismo jest wydawane również w języku polskim.