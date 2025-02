Rzym: rozpoczyna się Jubileusz Diakonów Stałych

Ok. 2000 diakonów stałych z całego świata, wśród nich ponad 100 Polaków zapowiedziało swój udział w jubileuszowym spotkaniu, które rozpoczyna się w Rzymie. Dziś polskojęzyczni diakoni i kandydaci do diakonatu wezmą udział w katechezie w rzymskiej Bazylice św. Augustyna, zaś w sobotę i niedzielę spotkają się z pełniącymi tę posługę na całym świecie. W niedzielę dwóch Polaków przyjmie święcenia diakonatu podczas uroczystej Mszy św. w Bazylice Watykańskiej.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Gospodarze jubileuszowego spotkania spodziewają się, że na Jubileusz Diakonów Stałych, który odbędzie się w Rzymie i Watykanie w najbliższy weekend, przybędzie ok. 6 tyś. osób – 2 tyś. diakonów stałych i kandydatów do diakonatu oraz ich rodziny. To niespełna 5 proc. spośród 47 tyś. osób, które pełnią tę posługę na całym świecie. Zainteresowanie Polaków tym spotkaniem przedstawia się imponująco: w Polsce posługę tę pełni bowiem 108 r. (według danych portalu diakonat.pl), zaś swój w jubileuszowym spotkaniu udział zgłosiło w sumie 116 diakonów i kandydatów do przyjęcia święceń.

Dziś popołudniu diakoni z Polski i Czech spotkają się w Bazylice św. Augustyna na Polach Marsowych. Biskup diecezji gliwickiej Sławomir Oder wygłosi tam katechezę nt. „Konkretnych znaków nadziei w posłudze diakonów stałych”. Z kolei jutro przejdą przez Drzwi Święte i wezmą udział w międzynarodowym spotkaniu w Auditorium Conciliazione, zatytułowanym „Diakoni w Kościele synodalnym i misyjnym: aby być świadkami nadziei”. O godz. 18.00 spotkają się natomiast na czuwaniu modlitewnym w Auli Pawła VI.

Kulminacją spotkania jubileuszowego będzie niedzielna Msza św. w Bazylice Watykańskiej, której będzie przewodniczył proprefekt Dykasterii ds. Ewangelizacji abp Rino Fisichella. Podczas liturgii udzieli święceń diakonatu stałego 23 kandydatom, w tym dwóm Polakom. Wszyscy diakoni otrzymają na pamiątkę stuły – dar od Ojca Świętego Franciszka.

Polscy diakoni i kandydaci przyjechali z diecezji świdnickiej, łódzkiej, zielonogórsko-gorzowskiej, włocławskiej, sosnowieckiej, katowickiej, legnickiej oraz z dwóch diecezji stołecznych. Najliczniejsze są grupy z Łodzi (40 osób) oraz Katowic (33 osoby). Oprócz bpa Odera, towarzyszą im także kard. Grzegorz Ryś i bp Marek Mendyk. Z grupą łódzką spotkali się także regens Penitencjarii Apostolskiej bp Krzysztof Nykiel oraz papieski jałmużnik kard. Konrad Krajewski.