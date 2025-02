Przywrócić uśmiech najmłodszym: watykański szczyt nt. praw dziecka

Papież Franciszek weźmie udział w Międzynarodowym Szczycie nt. Praw Dzieci, który 3 lutego odbędzie się w Watykanie. Prezentując to ważne wydarzenie, przypomniano, że każdego dnia 14 tys. dzieci umiera na świecie z możliwych do uniknięcia przyczyn. Mottem szczytu są słowa „Kochajmy je i chrońmy”.

Beata Zajączkowska – Watykan

Organizatorzy podkreślają, że celem spotkania jest zobrazowanie problemów i zaproponowanie rozwiązań dla tego „kruchego pędu”, jakim są dzieci, zbyt często zmuszone do życia dalekiego od beztroski i „bez światła nadziei”.

Wyzwania

Po Światowym Dniu Dzieci, który w ubiegłym roku odbył się na Stadionie Olimpijskim w Rzymie, jest to kolejny krok, którym papież wykazuje potrzebę zainteresowania problemami dotykającymi najmłodszych. Przedstawiciel Wspólnoty św. Idziego, która współorganizuje szczyt, podkreślił, że wciąż zbyt wiele dzieci umiera z powodu wojny, przemocy, wyzysku i pracy. Ogromnym wyzwaniem pozostaje też to, że miliony dzieci na całym świecie nie mają dostępu do opieki medycznej, edukacji, a nawet do pożywienia i zdrowej wody.

Nadzieje

Zapowiadając szczyt, papież Franciszek powiedział, że „będzie to okazja do wskazania nowych sposobów niesienia pomocy i zapewnienia ochrony milionom dzieci, które wciąż są pozbawione swoich praw, żyją w złych warunkach, są wyzyskiwane i krzywdzone, a także cierpią z powodu dramatycznych konsekwencji wojen”. W trakcie spotkania przewidziano osiem paneli dyskusyjnych. Szczyt otworzy i zamknie papież Franciszek. Dzieci z całego świata wręczą Ojcu Świętemu swoje przesłanie, przygotowane specjalnie na tę okazję.

Uczestnicy

Swój udział w tym międzynarodowym wydarzeniu zapowiedzieli m.in. królowa Rania z Jordanii, wielki imam uniwersytetu Al-Azhar w Kairze Ahmed el-Tayeb, były premier Włoch i prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi, były wiceprezydent USA Al Gore, przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach, szef Interpolu Ahmed Naser al-Raisi, główny ekonomista FAO Máximo Torero, był prezydent Indonezji Megawati Sukarnoputri, laureat Pokojowej Nagrody Nobla Kailash Satyarthi, główny ekonomista Światowego Programu Żywnościowego Arif Husain.