Polacy modlili się o zdrowie Papieża Franciszka przy grobie św. Jana Pawła II

Wszystkich zapraszam do takiej modlitwy serdecznej, prostej, by Pan zachował dla nas Piotra - zachęcił metropolita łódzki kard. Grzegorz Ryś przewodniczący Mszy św. sprawowanej w czwartek rano w Bazylice św. Piotra w Watykanie.

Artur Hanula

Na początku homilii metropolita łódzki podkreślił, że „Bóg, objawiony w Jezusie Chrystusie, nie potrafi zbawiać człowieka siłą, przemocą, gwałtem”, ale „jedynie radykalną miłością, która się nie cofnie przed złożeniem życia z samej siebie. Tylko w ten sposób Bóg potrafi zbawiać”. Kard. Ryś dodał, że „w naszym świecie namnożyło się różnych zbawców, którzy robią wszystko, żeby świat zbawić siłą: siłą wojska, siłą pieniądza, siłą prawa”.

Przesłanie pokoju Papieża Franciszka

„W tym miejscu, kiedy jesteśmy przy grobie jednego z Piotrów i modlimy się za Piotra aktualnego, dobrze jest przypomnieć list Ojca Świętego Franciszka do biskupów amerykańskich, niedawno napisany i przesłany, gdzie Papież właśnie o tym dokładnie mówi, że nie wolno zbawiać przy użyciu siły, przemocy, gwałtu, bo zawsze, kiedy to człowiek robi, to robi to kosztem godności człowieka; nie szanując godności człowieka” - mówił kard. Grzegorz Ryś podczas homilii.

Potrzeba zmiany myślenia

Na zakończenie kaznodzieja nawiązał do słów Jezusa, który nazwał św. Piotra szatanem (przeciwnikiem), gdy ten nie chciał przyjąć prawdy o tym, że Mesjasz będzie cierpiał. „To jest bardzo mocne słowo, usłyszeć od Jezusa, że się jest szatanem. A nie chodzi o to, że słowo jest ostre. Chodzi o to, jak dalece my potrafimy być pogubieni w myśleniu. I ta Ewangelia, myślę, przywraca nam właściwe myślenie. Oby na zawsze” - podsumował kard. Ryś.

Jak w każdy czwartek, Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II zgromadziła wielu uczestników. W koncelebrze znalazło się około 160 kapłanów. Koncelebrowali jałmużnik papieski kard. Konrad Krajewski i regens Penitencjarii Apostolskiej bp Krzysztof Nykiel. Podczas Eucharystii śpiewała schola polskich sióstr w Rzymie im. św. Jana Pawła II.