Okazja do ożywienia nadziei. Przed nami Jubileusz Artystów i Świata Kultury

O tym, że potrzeba wspólnej deklaracji, że „nadzieja jest towarem pierwszej potrzeby, a nie tylko dodatkiem” oraz o zadawaniu sobie pytań „w jaki sposób sztuka współczesna może przekazywać nadzieję, docierając do wrażliwych ludzkich miejsc” mówił kard. José Tolentino de Mendonça, prefekt Dykasterii ds. Kultury i Edukacji podczas konferencji przed kolejnym jubileuszowym spotkaniem.

ks. Marek Weresa – Watykan

„Jednym z najsilniejszych aspektów tego Jubileuszu Artystów i Świata Kultury jest to, że przybiera on formę wielkiego i prawdziwie globalnego spotkania, ponieważ gromadzi ponad 10 tysięcy zarejestrowanych uczestników z ponad 100 krajów na pięciu kontynentach” - wskazał kard. Mendonça.

Każdy ma nadzieję

Kard. Mendonça, wychodząc od fragmentu z papieskiej bulli ogłaszającej Rok Jubileuszowy wskazał, że z jednej strony zbliżające się spotkanie artystów ma służyć umacnianiu świadomości, że nadzieja jest powszechnym doświadczeniem, które jest widoczne w każdej kulturze. Ona daje wszystkim możliwość dialogu, słuchania tego, co różne kultury mówią na temat nadziei. Natomiast z drugiej strony jest to konkretne wyzwanie, aby dać możliwości, które doprowadzą do ożywienia nadziei.

Inicjatywy jubileuszowe służą podjęciu dialogu na temat nadziei, która ma być umieszczona w centrum życia społecznego, uczynienia jej tematem kultury. Kardynał wskazał na potrzebę uchwycenia nadziei jako „niezbędnego i potężnego zasobu, w który musimy coraz więcej inwestować”. Jednocześnie wskazał, że trzeba pochylić się nad tematem dziedzictwa kulturowego religii jako aktywnego przekaźnika nadziei dla nowych pokoleń. Wskazano na kwestię wspólnego poszukiwania „duchowych i artystycznych ekspresji, które mogą stanowić gramatykę i poetykę nadziei dla współczesnego świata”.

Ponowne opowiadanie nadziei jest zadaniem każdego z nas

Program jubileuszowego wydarzenia przewiduje udział w audiencji generalnej Ojca Świętego, która odbędzie się w sobotę, 15 lutego. Następnie zaplanowano wiele inicjatyw, wśród których warto wskazać na: spotkanie z szefami głównych muzeów i instytucji kulturalnych. Celem tego punktu jest namysł nad formami wspólnego zaangażowania, które sprzyjają przekazywaniu „kodu kulturowego religii, bez którego kultura pozostaje nieodwracalnie zubożona”. Ponadto przewidziano inaugurację wystawy autorstwa Yan Pei-Ming, chińskiego malarza tworzącego we Francji.

W niedzielę, 16 lutego o godz. 10:00 będzie celebrowana Msza św. w Bazylice Św. Piotra. Do wspólnej modlitwy zaproszeni są twórcy kultury i ci, którzy w różnych formach pracują w świecie sztuki. Na wieczór zaplanowano przejście przez Drzwi Święte, a także duchowe i kulturalne nawiedzenie Bazyliki Watykańskiej.

Z kolei na poniedziałek, 17 lutego zaplanowano spotkanie Ojca Świętego z reprezentacją artystów – pracowników Cinecittà (największe europejskie studio filmowo-telewizyjne, powstałe w 1937 r. we Włoszech). Tam Papież zostanie przywitany przez specjalny chór, do którego należą więźniowie, byli osadzeni i wolontariusze pomagający w procesie reintegracji społecznej poprzez muzykę. Również na poniedziałek, Dykasteria ds. Kultury i Edukacji planuje spotkanie przedstawicieli katolickich ośrodków kultury i organów kościelnych zajmujących się kulturą.

We wtorek, 18 lutego w liturgiczne wspomnienie bł. Fra Angelico, patrona sztuki, zainaugurowana zostanie wystawa poświęcona „transnarodowym trajektoriom w poezji wizualnej”. Wydarzenie jest związane z tym wspólnym poszukiwaniem poetyki zdolnej do ponownego opisania nadziei dzisiaj.