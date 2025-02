Nowe „L’Osservatore Romano”: Papież apeluje do dziennikarzy o niesienie nadziei

Bądźcie krzewicielami nadziei - apeluje do dziennikarzy Papież Franciszek z okazji Jubileuszu Świata Mediów i Komunikacji. Relacja z tego wydarzenia stanowi główny temat najnowszego numeru papieskiego miesięcznika „L’Osservatore Romano” w języku polskim. W tym numerze piszemy także o szansach i zagrożeniach płynących z rozwoju sztucznej inteligencji, o wciąż ważnym przesłaniu ocalałych z Auschwitz, a także o siostrze Rosemary z Ugandy, która wyrywa tamtejsze kobiety z piekła wojny i poniżenia.

Wojciech Rogacin - Watykan

Najnowsze polskie wydanie „L’Osservatore Romano” pisze obszernie o Jubileuszu Świata Mediów i Komunikacji, który był pierwszym wielkim wydarzeniem Roku Jubileuszowego 2025 w Watykanie. Ojciec Święty zaapelował do przedstawicieli świata mediów, aby swą pracą nieśli światu nadzieję i byli jej świadkami. „Mówienie o Bogu jest raczej słuchaniem lub – lepiej – spotkaniem z drugim” - wskazał Franciszek.

Jak zauważa we wstępie do tego numeru ks. Paweł Rytel-Andrianik, redaktor wydania polskiego miesięcznika, Papież zaskoczył dziennikarzy pytaniem: „Czy jesteś prawdziwy? Nie tylko to, co mówisz. Ale czy ty, w swoim wnętrzu, jesteś prawdziwy?”.

Wśród osób przybyłych na Jubileusz Mediów było kilkudziesięciu dziennikarzy z Polski. Towarzyszył im rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak SJ. Podczas homilii w czasie Mszy św. w polskim kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzymie ks. Gęsiak wskazywał, że od dziennikarzy zależy, czy potężne narzędzia jakimi są środki społecznego przekazu będą niszczyć czy budować społeczeństwo.

Polskie wydanie „L’Osservatore Romano” obszernie omawia niezwykle aktualną tematykę sztucznej inteligencji (AI). Omawiając dokument watykański „Antiqua et Nova” autorzy miesięcznika wskazują na szanse i zagrożenia, jakie płyną dla ludzkości z rozwoju tej rewolucyjnej technologii. Podkreślają konieczność społecznego nadzoru nad rozwojem AI, aby była ona narzędziem służącym dobru ludzkości.

Do tej tematyki odnosi się w pasjonującym komentarzu ks. Józef Kloch, kierownik sekcji „Kościół wobec sztucznej inteligencji” w Komitecie Nauk Teologicznych. Glosa ks. Klocha do dokumentu „Antiqua et Nova” w przejrzysty sposób wyjaśnia różnice między sztuczną inteligencją, a inteligencją ludzką, której wyjątkowości nie da się zastąpić. „Tylko ludzie, stworzeni na podobieństwo Boga, świadomie myślą, mówią, piszą, słuchają muzyki, mają uczucia, tworzą idee, malują obrazy, rozumieją znaczenie wyrazów i zdań oraz tworzą nowe wyrażenia” - pisze ks. Józef Kloch.

W najnowszym „L’Osservatore Romano” przeczytamy relację z obchodów rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz wraz z wypowiedzianymi tam słowami metropolity łódzkiego kardynała Grzegorza Rysia, że Bóg bardzo cierpiał wraz z wszystkimi cierpiącymi w Auschwitz.

Można również zapoznać się z niezwykłym świadectwem Centrum św. Maksymiliana w Harmężach. Od lat jest ono miejscem modlitwy i edukacji o ofiarach niemieckiego obozu. W rozmowie z Mediami Watykańskimi - Vatican News - o. Kazimierz Malinowski, dyrektor Centrum opowiada o unikalnym programie edukacyjnym dla młodzieży, prowadzonym w Harmężach.

Aktualny numer „L’Osservatore Romano” przytacza także poruszające świadectwa biskupa Jana Sobiły z Ukrainy, gdzie ludzie już wiedzą, że tylko Bóg może dać nadzieję na wojnie, a także pełen wstrząsających świadectw reportaż o nieustraszonej siostrze Rosemary Nyirumbe ze wspólnoty Najświętszego Serca Pana Jezusa, która w Ugandzie pomaga wrócić do życia kobietom - ofiarom potwornych zbrodni miejscowych rebeliantów.

Papieski miesięcznik w języku polskim opisuje również świeżo wydaną autobiografię Papieża Franciszka „Spera” (Miej nadzieję), pełną osobistych wyznań, wspomnień, anegdot i prywatnych zdjęć Papieża.

Polskie wydanie „L’Osservatore Romano” kończy się tradycyjnie publikacją oficjalnych tłumaczeń tekstów papieskich. Przy dłuższych dokumentach zamieszczono kody QR prowadzące do pełnych tłumaczeń. „Życzę inspirującej lektury papieskiego miesięcznika” - napisał kierownik redakcji języka polskiego mediów watykańskich, ks. Paweł Rytel-Andrianik, we wprowadzeniu do numeru.

„L’Osservatore Romano” po raz pierwszy ukazało się w 1861 r., a w języku polskim – z inicjatywy św. Jana Pawła II – pismo jest wydawane od 1980 r. W celu pozyskania wersji elektronicznej „L’Osservatore Romano” na terenie Polski należy zwracać się do własnej parafii.