Na Uniwersytecie Świętego Krzyża ruszy kurs dla spowiedników

W dniach od 18 lutego do 8 kwietnia, Centrum Formacji Kapłańskiej na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża organizuje pierwszą edycję kursu Duszpasterstwa Przebaczenia.

ks. Marek Weresa - Watykan

„Spowiednicy muszą być prawdziwym znakiem miłosierdzia Ojca. Nie można być spowiednikiem z przypadku. Spowiednikami stajemy się wtedy przede wszystkim, gdy wpierw sami, jako penitenci, szukamy przebaczenia” – to wezwanie Papieża Franciszka z bulli „Misericordiae Vultus”, ogłaszającej Rok Miłosierdzia, stanowi inspirację dla organizowanych szkoleń. Inicjatywa ma na celu ponowne odkrycie sakramentu pojednania jako bramy do Bożego miłosierdzia, pomagając kapłanom przezwyciężyć lęki i wahania. Jest to także odpowiedź na wezwania Ojca Świętego.

Wśród poruszanych tematów znajdą się: empatia i słuchanie, poufność i delikatność, pocieszenie i nadzieja, rola spowiednika oraz konfesjonał jako miejsce radości. Omówione zostaną konkretne przypadki, w tym przyjmowanie osób z sumieniem skrupunlatnym, rozeznających powołanie, rozwodników, osób o skłonnościach homoseksualnych lub zderzających z trudnościami etycznymi w pracy. Odbędzie się również praktyczne szkolenie dotyczące konkretnych przypadków, z którymi spotykają się kapłani w swojej posłudze.