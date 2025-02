Jubileusz 2025: w Rzymie 30 tys. mundurowych ze 100 krajów

Przejściem przez Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra rozpoczął się dziś rano Jubileusz Wojska, Policji i Służb Mundurowych. W sumie zarejestrowało się ponad 30 tys. osób ze stu krajów świata, z czego 20 tys. z Włoch. W Jubileuszu uczestniczą też mundurowi z Watykanu: Gwardia Szwajcarska, żandarmeria i straż pożarna.

Krzysztof Bronk - Watykan

Specjalny program dla przybyłych z całego świata kolegów przygotowały włoskie siły zbrojne i policja. Rozpocznie się on o godz. 15 na Piazza del Popolo. Przewidziano występy kilku zespołów muzycznych, bo jak podkreślono, „również muzyka jest ważnym narzędziem pokoju”. Jutro mundurowi wezmą udział w papieskiej Mszy na placu św. Piotra.

„„Jubileusz jest nadzieją i ożywia ją w sercach wszystkich, którzy pracują na rzecz pokoju i bezpieczeństwa. Niech będzie poświęcony wszystkim narodom żyjącym w stanie wojny, aby wszystkim przywrócić utraconą godność” – powiedział abp Rino Fisichella, który z ramienia Watykanu jest odpowiedzialny za organizację wydarzeń Roku Świętego.

Poinformował on, że do tej pory przez Drzwi Święte Bazyliki św. Piotra przeszło już 1,3 mln wiernych. Zastrzegł jednak, że to nie liczby są miarą sukcesu Roku Świętego. „Liczy się to, co wnosi on do ludzkich serc” – powiedział abp Fisichella.