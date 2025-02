Jubileusz 2025: w drodze do Bazyliki św. Piotra, via della Conciliazione

Rzym choć zwany jest Wiecznym Miastem, to jednak nieustannie się zmienia. Na przestrzeni wieków zmieniał się też ostatni odcinek drogi do Bazyliki św. Piotra.

Johana Bronková – Watykan

Rzym nazywany jest Wiecznym Miastem od I wieku p.n.e., od czasów łacińskiego poety Albiusa Tibullusa. Tym bardziej fascynujące jest obserwowanie przemian miasta, w którym z biegiem czasu niektóre miejsca znikają, a inne trwają, nabierając niekiedy nowego znaczenia. Po przejściu przez Most św. Anioła, znajdujemy się na jednym z najnowszych placów Rzymu. Powstał z okazji Roku Świętego 2025.

Podczas jego budowy archeolodzy odkryli antyczną pralnię, pozostałości monumentalnego portyku z początku naszej ery a także fragment wodociągu z inskrypcją cesarza Kaliguli. Dziś znajdują się tam zupełnie nowe okrągłe fontanny, a tuż obok grupy pielgrzymów podążają nowo wytyczoną trasą do Drzwi Świętych.

Pierwsza trasa do Drzwi Świętych została wytyczona w 1499 roku przez papieża Aleksandra VI. Aby wybudować brukowaną ulicę prowadzącą do Bazyliki św. Piotra, kazał on nawet zburzyć słynną Meta Romuli, grobowiec w kształcie piramidy znany z wielu średniowiecznych źródeł jako grobowiec Romulusa, założyciela Rzymu. Był on także uważany za jeden z wyznaczników miejsca męczeństwa św. Piotra.

Dzisiejsza trasa do Drzwi Świętych biegnie niemal dokładnie wzdłuż oryginalnej via Alessandrina. Wszystko inne jednak zmieniło się nie do poznania w ciągu ostatnich stu lat. Wcześniej w tym miejscu znajdowała się gęsto zabudowana średniowieczna dzielnica, Spina del Borgo, zburzona w drugiej ćwierci ubiegłego wieku, aby zrobić miejsce dla Via della Conciliazione, zainaugurowanej z okazji Roku Świętego 1950 jako znak pojednania Rzymu z następcami Piotra.