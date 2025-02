Figura Matki Bożej z Fatimy zostanie przywieziona do Watykanu w październiku

Figura Matki Bożej z Fatimy po raz czwarty przybędzie do Watykanu

Z okazji Jubileuszu Duchowości Maryjnej do Watykanu zostanie przywieziona 12 października oryginalna figura Matki Bożej z Fatimy. To już czwarty raz, kiedy słynny wizerunek Matki Boskiej pojawi się na Placu św. Piotra.

Vatican News

Informację o tym, że podczas Mszy św. na placu św. Piotra w niedzielę 12 października obecny będzie słynny wizerunek Matki Boskiej podała Dykasteria ds. Ewangelizacji. Figura Matki Bożej przybędzie tu z okazji Jubileuszu Duchowości Maryjnej, który jest zaplanowany na 11 i 12 października 2025 r.

Rejestracja na wydarzenie jest już otwarta

Słynny wizerunek Matki Boskiej będzie obecny wśród wiernych uczestniczących we Mszy św. na placu św. Piotra o godz. 10.30 i wzbogaci ten moment modlitwy i refleksji. Wstęp na Plac Świętego Piotra z okazji celebracji Eucharystii będzie bezpłatny i nie jest wymagany żaden bilet. Rejestracja do udziału w jubileuszowym wydarzeniu jest już otwarta na stronie internetowej i zakończy się 10 sierpnia 2025 roku.

W Rzymie już cztery razy

To już czwarty raz, gdy figura opuszcza Sanktuarium Fatimskie i przybywa do Rzymu: po raz pierwszy w 1984 r. z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia, kiedy to 25 marca św. Jan Paweł II poświęcił świat Niepokalanemu Sercu Maryi. Po raz drugi przybyła podczas Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 i po raz trzeci w październiku 2013 r. z okazji Roku Wiary z papieżem Franciszkiem.