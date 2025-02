Bp Solarczyk przy grobie św. Jana Pawła II: uczestniczymy w tajemnicy Bożego życia

Kiedy jesteśmy tutaj przy grobie św. Jana Pawła II, kiedy uświadamiamy sobie i z aktem wiary przywołujemy to, że jesteśmy uczestnikami tajemnicy Bożego życia, ale jednocześnie też tego wyjątkowego doświadczenia, mocy i wsparcia świętych, stajemy też przy dzisiejszych patronach, św. Pawle i jego towarzyszach - wskazał ordynariusz radomski bp Marek Solarczyk, podczas Mszy św. sprawowanej w czwartek rano w Bazylice św. Piotra w Watykanie.

Nawiązując do czytania z Listu do Hebrajczyków, bp Solarczyk podkreślił, że „stanął przed nami ten cudowny obraz, jaki autor listu przywołuje, mówiąc o tym, że dostępujemy tej wyjątkowej łaski i daru dotykania i uczestniczenia w życiu samego Boga”.

Być świadkiem Ewangelii

Biskup radomski zaznaczył, że gdy człowiek staje się świadkiem Ewangelii, podobnie jak Apostołowie wysłani w Ewangelii przez Jezusa do głoszenia słowa, doświadcza „darów i tajemnic Boga, które są wpisane w głoszenie Ewangelii, ale również są związane z pięknem i mocą życia człowieka, w miłości, w małżeństwie, w rodzinie, w posłudze”.

Zachwyt nad Bogiem

Jak wskazał bp Marek Solarczyk, „kiedy człowiek się zachwyci, kiedy człowiek uwierzy, kiedy człowiek doświadczy tajemnicy bliskości Boga, kiedy doświadczy piękna i mocy miłości”, nie może nie głosić Ewangelii. „Dziękuje za to, że mógł to przeżyć z innymi i chce to ofiarować innym. Jest gotowy dla tego poświęcić swoje życie, swój czas” - mówił kaznodzieja.

Ordynariusz radomski podkreślił, że w życiu wiary ważne jest również to, aby chronić wszystko, co jest „darem miłości Bożego życia przed osłabieniem, przed zniekształceniem, przed zniszczeniem”.

Wiara męczenników

„Dlaczego z taką nadzieją, z taką odwagą, po ludzku byśmy to nazwali, przyjęli to, że zostali skazani na śmierć? - mówił kaznodzieja, nawiązując do patronów dnia, japońskich męczenników z końca XVI w. - Oni żyli z Chrystusem, oni żyli dla Chrystusa i nawet w tych dramatycznych po ludzku okolicznościach byli świadkami tego, że On jest”.

Trwanie przy Jezusie

Jak wskazał biskup radomski, Eucharystia przy grobie papieża Polaka i przejście przez jubileuszowe Drzwi Święte jest okazją do wyrażenia tego, że „chcemy trwać przy Jezusie”, ale i zadaniem, aby „tę bliskość, ten dar świętości i mocy Boga nieustannie rozwijać i przekazywać go innym”. Każdy jest zaproszony do tego, aby być „świadkiem, że Bóg jest dobry, kocha i obdarza życiem, które trwa na wieki”.

Jak w każdy czwartek, Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II zgromadziła wielu uczestników. W koncelebrze znalazło się około 110 kapłanów. Koncelebrowali również jałmużnik papieski kard. Konrad Krajewski i biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz. Podczas Eucharystii śpiewała schola polskich sióstr w Rzymie im. św. Jana Pawła II.

