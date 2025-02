Bp Romaniuk w Radiu Watykańskim: dlaczego zostałem biblistą?

Krzysztof Bronk - Watykan

W archiwum dźwiękowym papieskiej rozgłośni zachował się wywiad, jaki w 1998 r. przeprowadził z bp. Romaniukiem o. Andrzej Majewski SJ. Ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej opowiedział o swej życiowej drodze.

Całość rozmowy z bp. Kazimierzem Romaniukiem

„Rodzina biedniutka, podlaska, unicka. Dziadek był wielkim działaczem unickim, prowadził ludzi, organizował chrzty po lasach, śluby” – wspominał bp Romaniuk.

Mówiąc o swej karierze naukowej, ujawnił, że jeszcze jako kleryk powiedziano mu, że w przyszłości ma zostać patrologiem. Potem plany nagle się zmieniły, bo ks. Augustyn Jankowski wstąpił do benedyktynów w Tyńcu i w Warszawie zabrakło biblisty. Kard. Wyszyński wysłał więc młodego kapłana na studia biblijne. „Z lekka zaoponowałem. Mówiłem, że mnie zawsze szykowano na Ojców Kościoła. Dostałem króciutką odpowiedź: Ojcowie Kościoła też nic innego nie robili, tylko Pismo Święte wyjaśniali. I tak się stałem biblistą” – powiedział bp Romaniuk.

Bp Romaniuk gościł w Radiu Watykańskim rok po wydaniu własnego tłumaczenia Pisma Świętego, znanego jako Biblia Warszawsko-Praska. Opowiadając o genezie tego przedsięwzięcia, podkreślił, że jest to dzieło całego kapłańskiego życia. „A zaczęło się niewinnie od tego, że wciąż poprawiałem kolejne wydania Biblii Tysiąclecia z o. Jankowskim i ks. Stachowiakiem. I pomyślałem sobie: ciągle będę poprawiał innych, to spróbuję może sam coś zrobić. I tak co dnia to dorastało, przybywało” – mówił bp Romaniuk. Przyznał, że był w stanie tego dokonać tylko dlatego, że „książki, grzebanie w papierach” zawsze było jego hobby.

Zapytany o ulubione księgi biblijne, wskazał na List do Rzymian i listy do Koryntian. „Natomiast, jak ludziom radzę, co czytać, to zawsze proponuję zaczynać od Dziejów Apostolskich, potem dopiero Ewangelię. To jest Księga Ducha Świętego” – powiedział bp Romaniuk.