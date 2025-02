2025.02.27 Procesja na wejście przed Mszą św. przy grobie św. Jana Pawła II (© don Marek Weresa)

Bp Lityński przy grobie św. Jana Pawła II: wspieranie Papieża naszą misją

To taki odruch, to taka nasza powinność, nasz obowiązek, ale to też wielka misja, wspierać Pasterza Kościoła - wskazał ordynariusz zielonogórsko-gorzowski bp Tadeusz Lityński, który przewodniczył w czwartek rano w Watykanie Mszy przy grobie Jana Pawła II.

Artur Hanula Polacy zgromadzeni na cotygodniowej Mszy św. przy grobie Papieża Polaka i łączący się poprzez transmisję włączyli się w modlitwę Kościoła o zdrowie Papieża Franciszka. „Gromadzimy się, by w roku jubileuszowym prosić w tylu sprawach, ale nade wszystko w tym właśnie czasie prosić i naszą modlitwą wspierać życie, posługę, misję, służbę w Kościele Ojca Świętego Franciszka” - zachęcił bp Lityński. Służba i unikanie zgorszenia W homilii wygłoszonej podczas czwartkowej Eucharystii ks. Tomasz Trafny z Watykanu wskazał na dwie odsłony nauki Jezusa: o konieczności służby i unikania zgorszenia. „W języku greckim «skandalon» oznaczał przeszkodę lub kamień, który powoduje upadek osoby idącej po drodze. W metaforze biblijnej wskazuje on na przeszkodę na drodze zbawienia, na przeszkodę prowokującą do grzechu, generującą upadek wierzącego - wyjaśnił ks. Trafny, analizując greckie słowo określające zgorszenie. - I Chrystus mówi o podwójnym wymiarze niebezpieczeństwa zgorszenia - wobec innych i wobec samego siebie”. Ukierunkowanie na cel drogi Jak podkreślił ks. Trafny, „przestroga przed niebezpieczeństwem zgorszenia, jaką Chrystus kieruje do swoich uczniów ma swoje ostateczne ukierunkowanie na cel drogi, na którą weszli uczniowie, na osiągnięcie Królestwa Bożego, a podążanie tą drogą związane jest z koniecznością pokonania przeciwności i świadomym odrzuceniem tego, co stanowi zagrożenie w zdobywaniu życia wiecznego”. Potrzeba troski o wrażliwe sumienie Na zakończenie homilii ks. Trafny zwrócił uwagę na potrzebę troski o wrażliwe sumienie, „co znajduje swoje odzwierciedlenie w świadectwie życie”. Podkreślił, że „to właśnie przestrzeń sumienia, wolnego od jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, staje się sanktuarium, w którym rozbrzmiewa i jest słyszalny głos Boga. I tylko wtedy możliwe jest dostrzeżenie w drugim człowieku nie rywala, konkurenta, ale brata, umiłowanie go i życie z nim w pokoju”. Wyróżnione 20/02/2025 Polacy modlili się o zdrowie Papieża Franciszka przy grobie św. Jana Pawła II Wszystkich zapraszam do takiej modlitwy serdecznej, prostej, by Pan zachował dla nas Piotra - zachęcił metropolita łódzki kard. Grzegorz Ryś przewodniczący Mszy św. sprawowanej w ... Jak w każdy czwartek, Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II zgromadziła wielu Polaków. Eucharystię sprawowało około 100 kapłanów. Koncelebrowali również jałmużnik papieski kard. Konrad Krajewski i pomocniczy biskup przemyski Stanisław Jamrozek. Podczas Eucharystii śpiewała schola polskich sióstr w Rzymie im. św. Jana Pawła II. Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.