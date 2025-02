Apel o anulowanie długów krajom biednym

Zysk nie jest jedynym kryterium pomiaru gospodarki: głównym jest godność osoby ludzkiej – powiedział podczas konferencji w Genewie watykański sekretarz ds. stosunków z państwami i organizacjami międzynarodowymi abp Paul Gallagher. Zaapelował o prace nad znalezieniem rozwiązania w kwestii redukcji i anulowania długów państwom rozwijającym się.

Wojciech Rogacin – Watykan

Abp Paul Gallagher podczas konferencji w Genewie zorganizowanej przez Stałą Misję Obserwacyjną Stolicy Apostolskiej oraz agendę ONZ ds. Handlu i Rozwoju nawiązał do trwającego Jubileuszu Nadziei i zachęcał do refleksji nad sprawiedliwością i miłosierdziem w relacjach międzynarodowych, także w kwestii długów obciążających najmocniej kraje najbiedniejsze.

3,3 miliarda ludzi pod ciężarem długów swych państw

Przypomniał, że w duchu pracy nad dobrem wspólnym Papież Franciszek wezwał do anulowania lub znacznej redukcji zadłużenia w tym roku jubileuszowym. „3,3 miliarda ludzi - prawie połowa światowej populacji - żyje w krajach, które wydają więcej na spłatę zadłużenia niż na zdrowie czy edukację. Dlatego też priorytetowe traktowanie tych, którzy najbardziej zmagają się z ciężarem niesprawiedliwych struktur zadłużenia, jest niezbędne do zbudowania bardziej sprawiedliwego i współczującego świata”, podkreślił watykański sekretarz ds. relacji z państwami i organizacjami międzynarodowymi.

Abp Gallagher przypomniał, że w 2023 r. globalny dług publiczny osiągnął poziom 97 bln dolarów, co oznacza wzrost o 5,6 bln dolarów w porównaniu z 2022 r. Akumulacja długu publicznego jest wielkim obciążeniem: należy spłacać odsetki, zmuszając rządy do cięcia wydatków lub podnoszenia podatków – to wszystko ma negatywny wpływ na poziom życia ludności.

Tradycja Jubileuszu – anulowanie długów

Kraje najsłabiej rozwinięte są podatne na wstrząsy w gospodarce i potrzebują – jak mówił abp Gallagher - dostosowanej strategii, aby sprostać wyzwaniom. Bez takich środków wiele krajów ryzykuje, że pozostanie w pułapce cyklów zadłużenia i nie będzie w stanie poprawić dobrobytu swoich obywateli. Przypomniał słowa Papieża Franciszka, ktry stwierdził, że nie należy żądać ani oczekiwać płatności, gdy ludzie w danym kraju nie mają nawet dostępu do podstawowych artykułów pierwszej potrzeby.

„Tradycja Jubileuszu wzywa do anulowania długów”, mówił watykański sekretarz ds. Relacji z państwami i organizacjami międzynarodowymi. „Powaga naszej obecnej sytuacji wymaga natychmiastowych działań. Ambitne umorzenie i anulowanie długów powinno być celem, do którego dążymy”, dodał.