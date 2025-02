Abp Marek Jędraszewski przewodniczący Mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II (ks. Paweł Rytel-Andrianik)

Abp Jędraszewski: Jan Paweł II jest dla nas wzorem wiary

To zwłaszcza do niego możemy odnieść słowa Chrystusa skierowane przed wiekami do Jaira: „Nie bój się, wierz tylko”. To w jakiejś mierze stanowi klucz do zrozumienia pierwszych słów jego pontyfikatu, wygłoszonych na placu św. Piotra 22 października 1978 roku - wskazał metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, który we wtorek rano przewodniczył Mszy św. przy grobie papieża Polaka w Bazylice Watykańskiej.

Artur Hanula W kontekście obecnego Roku Świętego abp Marek Jędraszewski przypomniał, że 25 lat temu św. Jan Paweł II również otworzył Drzwi Święte, inaugurując Jubileusz 2000 lat od narodzin Chrystusa. Abp Marek Jędraszewski przewodniczący Mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II (ks. Paweł Rytel-Andrianik) Św. Jan Paweł II - wzór wiary Jak podkreślił metropolita krakowski, Ewangelia z dnia, opowiadająca o wierze Jaira i kobiety cierpiącej na upływ krwi, dobrze koresponduje ze słynnymi słowami polskiego papieża, który podczas Mszy św. inaugurującej jego pontyfikat apelował o przezwyciężenie lęku i otwieranie drzwi dla Chrystusa. „Znamy czy osobiście, czy z opowiadań, publikacji, wiele wspaniałych świadectw dotyczących wiary Jana Pawła II” - zaznaczył abp Jędraszewski i przywołał kilka przykładów z książki Joaquína Navarro-Vallsa pt. „Moje lata z Janem Pawłem II”. (ks. Paweł Rytel-Andrianik) Wiara Jaira i kobiety Komentując fragment Ewangelii czytany tego dnia, abp Jędraszewski podkreślił, że jej bohaterowie „przyszli do Chrystusa, ponieważ wierzyli, że pomoże. Jakże znamienną odpowiedź dał Chrystus w tej sytuacji, zwłaszcza Jairowi, gdy doszła wieść, iż jego córka nie żyje. To odpowiedź dana Jairowi i wszystkim ludziom całego świata i wszystkich pokoleń: «Nie bój się, wierz tylko!»” (Mk 5, 36). „Te wszystkie spotykające nas trudności różnego rodzaju, budzące w nas lęk, przerażenie czy zniechęcenie muszą być przezwyciężane mocą wiary - mówił metropolita krakowski. - To wezwanie Chrystusa, by zajmować właśnie taką postawę w obliczu trudności. To wezwanie jest potwierdzane Jego osobistą postawą”. (ks. Paweł Rytel-Andrianik) Dwie rzeczywistości wiary Abp Marek Jędraszewski podkreślił, że w życiu wiary z jednej strony człowiek styka się niejednokrotnie z cierpieniem i krzyżem, ale ostatecznie jego przeznaczeniem jest chwała nieba. „Fundamentem naszej wiary musi być refleksja nad Chrystusem, nieustanne rozpamiętywanie Jego życia” - mówił kaznodzieja. (ks. Paweł Rytel-Andrianik) Obrady zarządu Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II Stypendia dla studentów, międzynarodowa Nagroda Jana Pawła II, rozwój medialny Fundacji, angażowanie młodych w namysł nad dorobkiem Jana Pawła II, rzymskie Dni JP2 to niektóre z tematów dorocznych obrad zarządu Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II, które rozpoczęły się 4 lutego w Rzymie. Biorą w nich udział m.in.: metropolita senior archidiecezji krakowskiej kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski i ordynariusz gliwicki bp Sławomir Oder oraz przewodniczący Fundacji ks. prał. dr Paweł Ptasznik. Wyróżnione 03/02/2025 Zbliżają się obrady zarządu Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II Stypendia dla studentów, międzynarodowa Nagroda Jana Pawła II, rozwój medialny Fundacji, angażowanie młodych w namysł nad dorobkiem Jana Pawła II, rzymskie Dni JP2 to niektóre z ...

Jan Paweł II powołał Fundację dekretem z 16 października 1981 r. Jest organizacją kościelną non-profit. Realizuje inicjatywy o charakterze edukacyjnym, naukowym, kulturalnym, religijnym i charytatywnym związane z pontyfikatem Papieża Polaka. Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.