5 września w całym Kościele wspomnienie św. Matki Teresy z Kalkuty

Papież Franciszek zadecydował o wpisaniu św. Matki Teresy z Kalkuty do Ogólnego Kalendarza Rzymskiego. Jej liturgiczne wspomnienie obchodzone będzie w Kościele na całym świecie 5 września i ma zostać umieszczone we wszystkich kalendarzach i księgach liturgicznych jako wspomnienie dowolne.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Dykasteria ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów opublikowała dekret, informujący o tym, że Papież Franciszek, „przychylając się do próśb i pragnień duszpasterzy, zakonników i sióstr zakonnych oraz stowarzyszeń wiernych, biorąc pod uwagę wpływ, jaki wywiera duchowość św. Teresy z Kalkuty w różnych regionach świata”, zadecydował o wpisaniu tej świętej do Ogólnego Kalendarza Rzymskiego.

„Do tej pory św. Matka Teresa z Kalkuty była czczona jedynie w Kościołach lokalnych w miejscach, które są z nią związane, jak np. w Albanii, i otrzymały na to stosowne pozwolenie – wyjaśnia w rozmowie z mediami watykańskimi ks. Arkadiusz Nocoń z Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów – Nie jest bowiem tak, że wszyscy święci «automatycznie» są wpisywani do kalendarza liturgicznego”.

Watykański dekret przypomina, że św. Teresa z Kalkuty jest „wzorem miłosierdzia i autentyczną ikoną miłosiernego Samarytanina” i, że poprzez swoje radykalne życie Ewangelią i głoszenie jej z odwagą „stała się świadkiem godności oraz przywileju pokornej służby”. Do dziś jej imię „nie przestaje jaśnieć, niczym źródło nadziei, dla wielu osób, poszukujących pocieszenia wobec cierpień ciała i ducha” – czytamy w dokumencie.

Święta, nazywana do dziś przez wielu wiernych po prostu: „Matką Teresą”, została kanonizowana przez Papieża Franciszka 4 września 2016 r., w czasie, gdy Kościół obchodził Nadzywczajny Jubileusz Miłosierdzia. Na mocy ogłoszonego dzisiaj dekretu jej wspomnienie liturgiczne ma zostać umieszczone we wszystkich kalendarzach liturgicznych na całym świecie, a dołączone do dekretu teksty liturgiczne, po przetłumaczeniu ich przez poszczególne konferencje biskupów i zaaprobowaniu przez Dykasterię ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, będą używane w czasie tego wspomnienia.