Watykański dyplomata otrzymał polskie obywatelstwo

W siedzibie Ambasady Polski przy Stolicy Apostolskiej odbyła się uroczystość nadania polskiego obywatelstwa watykańskiemu dyplomacie pochodzącemu z Azji. Ks. Chun Yean Choong, pochodzący z chińskiej diaspory w Malezji, odkrył wiarę katolicką dzięki polonijnej wspólnocie z Wielkiej Brytanii, w Polsce przygotowywał się do przyjęcia sakramentów, począwszy od chrztu, a dziś pracuje w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

- Moja droga do tego momentu była długa i pełna przemian .Od narodzin w buddyjskiej rodzinie w Malezji, przez pierwsze zetknięcie z Polską, dzięki Polonii w Anglii, aż po przyjęcie chrztu w Justynowie koło Łodzi i święcenia kapłańskie w Łodzi – mówił podczas uroczystości ks. Chun Yean Choong, płynnie posługujący się językiem polskim i znany w polskich kręgach Stolicy Apostolskiej jako „ksiądz Yean” – Polska stała się moją duchową ojczyzną, która ukształtowała moją wiarę, moje kapłaństwo i całe życie.

Kapłan podkreślił, że data wybrana na uroczyste nadanie mu polskiego obywatelstwa, zbiegła się z jego urodzinami, obchodzonymi w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia. „Dostrzegam w tym znak Bożej Opatrzności – mówił – albowiem dzień po moich urodzinach, które 48 lat temu uczyniły mnie obywatelem malezyjskim, staję się, z własnego wyboru, obywatelem polskim – narodu, którego kulturą, tradycją i wiarą mogę się dziś z dumą chlubić.”

Ks. Chun Yean Choong z Ambasadorem RP i duchownymi z archidiecezji łódzkiej

W okolicznościowej laudacji Konsul Generalny RP w Rzymie Bartosz Skwarczyński podkreślił, że włączenie ks. Yeana do wspólnoty obywateli polskich jest powodem do radości, dumy oraz wdzięczności. „Księdza działania i postawa wobec drugiego człowieka odzwierciedlają to, co najlepsze w polskiej tradycji chrześcijańskiej: otwartość, gościnność i troskę o wspólnotę. Jest ksiądz świadectwem tego, jak piękna może być harmonia różnorodności i jedności” – mówił polski dyplomata, witając kapłana w imieniu polskiej społeczności „z otwartymi sercami i wielkim szacunkiem”.

W uroczystości, której gospodarzem był Ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej Adam Kwiatkowski, wzięli udział wraz z Konsulem RP Bartoszem Skwarczyńskim, także przedstawiciele watykańskiego duchowieństwa, m.in. papieski jałmużnik kard. Konrad Krajewski i regens Penitencjarii Apostolskiej bp Krzysztof Nykiel.