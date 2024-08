Wenezuela: Stolica Apostolska wzywa do dialogu i „demokratycznego współistnienia”

Stolica Apostolska wezwała wszystkie partie polityczne w Wenezueli do dialogu i „pokojowych postaw”, w związku z doniesieniami o około 20 ofiarach śmiertelnych podczas protestów po niedzielnych wyborach prezydenckich.

Devin Watkins

Protesty ogarnęły wenezuelskie miasta od momentu ogłoszenia wyników niedzielnych wyborów prezydenckich. Rząd twierdzi, że wyborcy zapewnili urzędującemu prezydentowi, Nicolásowi Maduro, trzecią kadencję. Według Human Rights Watch, co najmniej 20 osób zginęło w wyniku trwających protestów. Starcia sił bezpieczeństwa i demonstrantów nadal trwają w różnych częściach kraju.

Stały Obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Państw Amerykańskich (OPA) wyraził poparcie dla wezwań wenezuelskich biskupów do przejrzystości wyborczej. Juan Antonio Cruz Serrano powiedział, że Stolica Apostolska popiera „demokratyczne powołanie narodu wenezuelskiego, przejawiające się w «masowym, aktywnym i obywatelskim uczestnictwie wszystkich Wenezuelczyków w procesie wyborczym»”.

Apel o dialog i szacunek

Juan Antonio Cruz Serrano mówił na nadzwyczajnej sesji Stałej Rady OPA, która odbyła się w środę w Waszyngtonie. Na spotkaniu państwom członkowskim OPA nie udało się przyjąć rezolucji wzywającej rząd Wenezueli do przejrzystości wyników wyborów. Rezolucja wymagała 18 głosów, ale tylko 17 państw głosowało za, a 11 innych wstrzymało się od głosu.

Watykański dyplomata powiedział, że delegacja Stolicy Apostolskiej przy OPA „przyjmuje do wiadomości nieprzyjęcie proponowanej rezolucji”. Podkreślił, że „Stolica Apostolska wierzy, że wyrażanie różnych stanowisk i skarg powinno odbywać się «z pokojowymi postawami, szacunkiem i tolerancją, które do tej pory przeważały.»” Duchowny zakończył swoje oświadczenie wezwaniem do dialogu w celu przezwyciężenia przemocy. „Stolica Apostolska – powiedział ­– utrzymuje, że tylko dialog oraz aktywne i pełne uczestnictwo wszystkich podmiotów politycznych zaangażowanych w ten proces może doprowadzić do przezwyciężenia obecnej sytuacji i dać świadectwo demokratycznego współistnienia w kraju.”

Carter Center: Wybory „nie były demokratyczne”

Niezaleznie, Carter Center, amerykańska organizacja non-profit założona przez byłego prezydenta USA Jimmy'ego Cartera, wydała oświadczenie, w którym stwierdziła, że wenezuelskie wybory „nie spełniały międzynarodowych standardów integralności wyborczej i nie mogą być uznane za demokratyczne.”

Krajowa Rada Wyborcza Wenezueli (CNE) zaprosiła Carter Center do obserwacji wyborów, która wysłała 17 ekspertów i obserwatorów.

Centrum skrytykowało radę wyborczą za ogłoszenie wyników „rozbitych na poziom poszczególnych komisji wyborczych”, uznając to za „poważne naruszenie zasad wyborczych.” „Podczas całego procesu wyborczego, władze CNE wykazywały stronniczość na rzecz partii rządzącej i przeciwko kandydatom opozycji” – czytamy w oświadczeniu.

Podsumowując, Carter Center pochwaliło wenezuelskich obywateli za głosowanie w sposób pokojowy i obywatelski, ale stwierdziło, że ich wysiłki zostały „podważone przez brak przejrzystości CNE w rozpowszechnianiu wyników.”