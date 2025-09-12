Wenecja otworzy ponownie most na San Michele

W Wenecji na uroczystość Wszystkich Świętych i Wspomnienie Zmarłych znów będzie można dotrzeć pieszo na monumentalny cmentarz San Michele na wyspie. Powróci pływający most wotywny wychodzący z Fondamente Nove, ustanowiony przez gminę jako znak łączący podwójną rocznicę pierwszych dwóch dni listopada z Rokiem Jubileuszowym poświęconym nadziei.

Alvise Sperandio – Wenecja

Most zostanie otwarty 30 października i pozostanie dostępny do 6 listopada.

Powracająca tradycja

Przechodzenie mostem na cmentarz San Michele było w Wenecji stałym zwyczajem aż do lat pięćdziesiątych XX wieku. Później tę praktykę zarzucono. Obecna administracja miasta przywróciła ją po raz pierwszy w 2019 roku, co spotkało się z aprobatą mieszkańców, jednak most został ponownie zawieszony z powodu pandemii Covid.

„Przywrócenie mostu wotywnego San Michele jest gestem wrażliwości wobec naszych zmarłych, którzy tam spoczywają, oraz wobec ich rodzin” – wyjaśnia burmistrz Wenecji Luigi Brugnaro.

Dawny most wotywny w Wenecji

W Wenecji – mieście zbudowanym na mostach łączących różne wyspy, będącym jednocześnie mostem między narodami, religiami i kulturami Wschodu i Zachodu – most wotywny jest już jednym z charakterystycznych elementów dwóch najważniejszych świąt w roku: święta Madonna della Salute, obchodzonego 21 listopada, oraz święta Redentore, przypadającego w trzecią niedzielę lipca.

W obu przypadkach wierni przechodzą mostem odpowiednio w kierunku bazyliki Longhena i kościoła Palladia, odnawiając starożytne śluby z czasów Republiki Weneckiej, złożone w podziękowaniu za wyzwolenie od dżumy, która dziesiątkowała ludność. Obie uroczystości zawsze cieszą się wielką frekwencją i są prawdziwym świętem ludu – między wiarą a tradycją – które poprzez więź z przeszłością odnajduje własne korzenie i podtrzymuje pamięć o chwilach, które naznaczyły historię Wenecji.

Sens pielgrzymki

Dzięki inicjatywie gminy powstanie więc trzeci most, który pozwoli przejść pieszo ze starego miasta na wyspę San Michele. Najstarsi wenecjanie, dziś dziadkowie, opowiadają o tym wnukom, wspominając tamten raz, gdy można było przejść pieszo, bo laguna zamarzła podczas wyjątkowych mrozów niemal sto lat temu, w zimie 1929 roku.

Most będzie miał 400 metrów długości i 15 metrów szerokości, zostanie zbudowany z tych samych pływających modułów używanych na pozostałe dwa święta (a także na Venice Marathon w październiku) i wyposażony w prześwit żeglugowy o wysokości 3,5 metra i szerokości 10 metrów, aby zapewnić ruch jednostek pływających.

Wenecja pamięta

Burmistrz Brugnaro, który od zawsze nazywa Wenecję „najstarszym miastem przyszłości”, podkreśla, że decyzja o przywróceniu połączenia pieszego z Fondamente Nove jest ściśle związana z tematem Jubileuszu – pielgrzymami nadziei. „Dajemy w ten sposób mieszkańcom i odwiedzającym możliwość dotarcia na cmentarz pieszo, odzyskując więź z przeszłością i tworząc moment wspólnoty i skupienia. To sposób, by powiedzieć, że Wenecja zawsze pamięta i oddaje cześć tym, którzy ją poprzedzili” – podkreśla włodarz miasta.

Droga na cmentarz staje się więc drogą nadziei, w modlitwie za zmarłych. Most między duszami staje się okazją do refleksji, stawiając w centrum chrześcijański sens życia, które nie jest przypadkowym błądzeniem, lecz pielgrzymką ku celowi.