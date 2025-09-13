Trzy medale papieża Pawła II odkryto na Placu Weneckim

Na Placu Weneckim trwa budowa stacji metra. W związku z tym prowadzone są tam prace archeologiczne (© Soprintendenza archeologica )

Trzy medale z wizerunkiem papieża Pawła II z XV wieku znaleziono podczas budowy stacji metra przy rzymskim Placu Weneckim. Monety znajdowały się w glinianym dzbanku i zostały ukryte prawdopodobnie podczas wznoszenia kompleksu Pałacu Weneckiego.

Wojciech Rogacin – Rzym

Budowa stacji metra linii C przy Placu Weneckim jest jednocześnie wielkim stanowiskiem archeologicznym. Jak informuje włoskie Ministerstwo Kultury, właśnie podczas prac wykopaliskowych, prowadzonych przez Specjalną Dyrekcję Archeologiczną w Rzymie odnaleziono gliniany dzbanek, zawierający trzy brązowe medale pamiątkowe z 1465 roku. Przedstawiają one wizerunek papieża Pawła II, który zlecił budowę kompleksu Pałacu Weneckiego oraz sąsiedniego Palazzetto, powstałego w 1467 roku.

Praktyki pamiątkowe z epoki renesansu

„Odkrycie tych medali, prawdopodobnie ukrytych w momencie wznoszenia budynku, ukazuje nam praktykę dobrego omen, związaną z działalnością budowlaną późnego XV wieku” – wyjaśnia na stronie Ministerstwa Kultury Daniela Porro, Specjalna Konserwator Zabytków Rzymu. „To niezwykle sugestywne, że odkrycia dokonano właśnie podczas trwającego Jubileuszu, ponieważ daje nam ono okazję do poszerzenia wiedzy o bardzo szczególnym aspekcie życia codziennego i praktykach związanych z tradycjami pamiątkowymi, a może nawet przesądami, towarzyszącymi działalności budowlanej papieskiego Rzymu w czasach renesansu” – dodaje.

Stara tradycja

Jak informuje Ministerstwo Kultury, Palazzetto Venezia został przesunięty na początku XX wieku, aby umożliwić budowę Placu Weneckiego i Vittoriano. W tamtym czasie archeolog Rodolfo Lanciani donosił o podobnych znaleziskach, odkrytych podczas prac przy fundamentach Palazzo Venezia – zawierających od trzech do pięciu monet lub medali.

„Ukrywanie takich przedmiotów w fundamentach dużych i małych budynków – kontynuuje Marta Baumgartner, archeolog z Dyrekcji i kierownik naukowy wykopalisk – to praktyka dobrego omen o znacznie starszej tradycji, będąca formą rytuału założycielskiego związanego z wznoszeniem ważnych budowli, takich jak pałace czy kościoły. Ma ona swoje odpowiedniki również dzisiaj, nawet w zwykłym budownictwie prywatnym”.

Niezwykłe bogactwo historyczne Rzymu

Zdaniem Luigiego La Rocca, dyrektora Departamentu Ochrony w Ministerstwie Kultury wykopaliska na Placu Weneckim ujawniły już ważne struktury z epoki rzymskiej, ale odkrycie tego małego skarbu ukrytego w fundamentach Palazzetto Venezia, oprócz swojej wartości historycznej, która potwierdza datę budowy kompleksu w 1467 roku, po raz kolejny pokazuje niezwykłą głębię historycznej warstwowości miasta.