Rzym centrum dialogu instytucji polonijnych z całego świata

W dniach 8-12 września 2025 roku w Rzymie odbędzie się 47 Sesja Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MABPZ). Gospodarzem tegorocznych obrad będzie Kościół i Hospicjum św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzymie, które zaprosi uczestników do dyskusji pod hasłem: „Losy Polaków poza granicami kraju po zakończeniu II wojny światowej”.

Natalia Pieśniewska - Kościół i Hospicjum św. Stanisława BM w Rzymie

Konferencja, powołana w 1979 roku w Muzeum Polskim w Rapperswilu, zrzesza instytucje polonijne na całym świecie, dbające o spuściznę historyczną, literacką i artystyczną Polski na obczyźnie. Jej misją jest nie tylko ochrona polskiego dziedzictwa, lecz także jego promocja w kontekście międzynarodowym.

– To, że Kościół i Hospicjum św. Stanisława BM w Rzymie może uczestniczyć w tym zacnym gremium, jest dla nas wielkim zaszczytem. Ale to także kolejne narzędzie, które pozwala nam lepiej troszczyć się o dziedzictwo, które zostało nam dane, a które jesteśmy zobowiązani przekazać następnym pokoleniom – mówi ks. Tomasz Jarosz, administrator Kościoła i Hospicjum św. Stanisława BM w Rzymie.

Jak podkreśla, dziedzictwo to nie jest wyłącznie zapisane w dokumentach i obrazach, ale obecne także w samej przestrzeni świątyni i budynkach służących pielgrzymom. – Chcemy, aby nasza praca była świadectwem tego, że polska kultura jest żywa także poza granicami kraju. Promujemy ją w rzeczywistości rzymskiej i włoskiej, współpracując z polskimi i zagranicznymi instytucjami, a także otwierając się na młodych, którzy przybywają tu w ramach programów edukacyjnych, takich jak Erasmus. To także tworzenie kultury i spojrzenie w przyszłość z nadzieją – dodaje.

W programie konferencji przewidziano obrady naukowe, podczas których zaprezentowane zostaną referaty badaczy z całego świata, m.in. na temat losów polskich żołnierzy, działalności emigracyjnych organizacji czy roli kobiet w instytucjach polonijnych. Wystąpienia uzupełnią spotkania z dyrektorami polskich instytucji. Uczestnicy spotkają się również z przedstawicielami polskich ambasad przy Stolicy Apostolskiej oraz we Włoszech, by wspólnie omówić znaczenie współpracy dyplomatycznej w ochronie i promocji polskiego dziedzictwa.

Sesja w Rzymie ma także wyjątkowy wymiar jubileuszowy. – Kiedy podczas ostatniej sesji MABPZ w Chicago zaproponowałem, aby kolejne spotkanie odbyło się w Rzymie, spotkało się to z jednomyślną aprobatą. Wszyscy wiedzieli, że Rok Jubileuszowy to idealny moment, aby spotkać się w Wiecznym Mieście. To czas, w którym możemy zaprezentować, jak troszczymy się o nasze dzieła, jak współpracujemy z instytucjami polonijnymi i włoskimi, i jak chcemy tworzyć warunki do pogłębionej refleksji nad przyszłością polskiego dziedzictwa, pamiętając, że polska kultura przesiąknięta jest wartościami chrześcijańskimi – podkreśla ks. Tomasz Jarosz.

Oprócz obrad, uczestnicy będą mieli okazję zwiedzić miejsca związane z polską historią we Włoszech, takie jak Monte Cassino; odbędą spacer po Rzymie śladami Sobieskich w Wiecznym Mieście; zwiedzą wystawę o królowej Marysieńce w Muzeach Kapitolińskich oraz ekspozycję fotograficzną poświęconą Papieżowi Polakowi w Zamku Świętego Anioła. W środę, 10 września zaplanowano również udział w Audiencji Generalnej z Papieżem Leonem XIV na Placu Świętego Piotra w Watykanie.

Zwieńczeniem konferencji będzie uroczysta Msza Święta przy grobie św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra w Watykanie, która odbędzie się w piątek, 12 września o godz. 7.15. Liturgii przewodniczyć będzie ks. kard. Konrad Krajewski, Jałmużnik Papieski.

– Mam nadzieję, że będzie to dobry czas i że uda nam się stworzyć warunki do owocnej dyskusji, wymiany doświadczeń i poszukiwania wspólnych rozwiązań wobec problemów, przed którymi stoimy. A zwieńczeniem tych dni będzie publikacja pokonferencyjna, którą zaprezentujemy w przyszłym roku – podsumowuje ks. Tomasz Jarosz.

Konferencja została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego za pośrednictwem Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, przy logistycznym wsparciu Fundacji na Rzecz Dziedzictwa Narodowego imienia J. Piłsudskiego w Łodzi.

Współorganizatorami tegorocznych obrad będą: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej, Ambasada RP we Włoszech, Fundacja Rzymska im. J. Z. Umiastowskiej, Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie, Muzeum Pamięci 2. Korpusu na Monte Cassino.

