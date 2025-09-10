Rycerze Kolumba: braterstwo, które ratuje życie na Ukrainie

„Ta wojna nie jest tylko ukraińska. To walka o wolność i godność człowieka” – mówi Radiu Watykańskiemu-Vatican News Mykoła Mostowiak, delegat stanowy Rycerzy Kolumba na Ukrainie. Od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji katolicka organizacja przekazała ponad 24 mln dolarów wsparcia. Wszystko dzięki prawie 70 tysiącom darczyńców. Pomoc trafiła już do ponad 2 milionów osób. Za tymi liczbami stoją twarze wdów, sierot i uchodźców, którzy mogą liczyć na solidarność braterskiej organizacji.

Wspólnota silniejsza niż strach

Gdy 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła atak na pełną skalę, delegatem stanowym Rycerzy Kolumba na Ukrainie był Jurij Malecki. Już dwa dni później - jak wspomina w rozmowie z Radiem Watykańskim-Vatican News - Rycerze Kolumba we Lwowie spotkali się ze swym kapelanem stanowym, metropolitą lwowskim abp. Mieczysławem Mokrzyckim i bp. Edwardem Kawą, który został koordynatorem misji pomocowej. Sztab był też w kontakcie z innymi biskupami z całej Ukrainy.

Pierwsze działania obejmowały organizację doraźnej pomocy dla uchodźców. „Z pomocą przyszli Rycerze w Polsce, zwłaszcza z Radomia i Tomaszowa Lubelskiego. Zbierali paczki, odzież i wysyłali je na Ukrainę. To było bardzo ważne, bo ludzie uciekali bez niczego, a była zima” – dodaje Jurij Malecki. Symbolicznym gestem były pierwsze paczki po wyzwoleniu Chersonia, przygotowane w Radomiu.

Watykańska solidarność

Ważnym elementem działań pomocowych była także współpraca ze Stolicą Apostolską. Do Lwowa wielokrotnie przyjeżdżał również kard. Konrad Krajewski, jałmużnik papieski. „Był wysłannikiem Papieża Franciszka i koordynował te konwoje tutaj. Mieliśmy wiele razy spotkania z kardynałem i działania były wspólne” – wspomina Jurij Malecki. Z czasem, gdy Rycerze Kolumba i Caritas-Spes mogły już samodzielnie organizować transporty, intensywność współpracy nieco zmalała. Jednak, jak podkreśla Malecki, więzi pozostały mocne. „Kiedy Rosjanie trafili dronem w magazyn Caritas-Spes, to pierwszymi, którzy ich wsparli, byliśmy my – Rycerze Kolumba. Przekazaliśmy paczki na wschód, aby kontynuować pomoc dla ludzi” – przypomina.

Od paczek żywnościowych po stypendia

Z czasem wsparcie nabrało zorganizowanego charakteru. Największy projekt to kurtki dla dzieci. Część zakupiono w Polsce, część w USA i Kanadzie. To pięknie oddaje ideę naszego założyciela, bł. ks. Michaela McGivneya, by troszczyć się o wdowy i sieroty” – mówi Malecki.

Kolejna inicjatywa to stypendia im. ks. McGivneya dla dzieci poległych żołnierzy. „Chcemy dać najmłodszym światełko w tunelu. W pierwszym etapie 15 dzieci otrzymało stypendia, teraz zaczynamy kolejną fazę” – zapowiada były delegat stanowy. O projekcie mówi również jego następca, Mykoła Mostowiak, podkreślając, że wsparcie zdolnej młodzieży to bezpośrednie nawiązanie do przesłania założyciela Rycerzy Kolumba, który w II połowie XIX wieku po śmierci ojca z powodów finansowych musiał przerwać naukę w seminarium. Powrót na drogę do kapłaństwa zapewniły Michaelowi McGivneyowi środki otrzymane od ówczesnego biskupa diecezji Hartford.

Rycerze Kolumba na Ukrainie wsparli też albertynów opiekujących się bezdomnymi we Lwowie i Zaporożu. Rycerze ufundowali m.in. generator prądu, dzięki któremu można przygotowywać posiłki dla uchodźców. Od niedawna działa również program „Tornister dla dzieci”, zapewniający przybory szkolne uczniom.

Dziś pomoc potrzebna bardziej niż kiedykolwiek

Mykoła Mostowiak, obecny delegat stanowy, przypomina, że już w pierwszych godzinach wojny z inicjatywy Rycerzy Kolumba powstał Ukraine Solidarity Fund. „Cała nasza braterska rodzina pomaga braciom na Ukrainie i wszystkim cierpiącym przez wojnę. Wysyłamy paczki, odzież, generatory i wszelkie niezbędne rzeczy” – wyjaśnia. Od kilku miesięcy nacisk położono na pomoc rodzinom poległych żołnierzy. „Organizujemy spotkania i pielgrzymki dla wdów, obozy dla dzieci, programy duchowego wsparcia. Chcemy nie tylko pomóc przetrwać, ale dać szansę na godną przyszłość” – zaznacza Mostowiak.

Dzięki obecności prawie 3300 ukraińskich Rycerzy Kolumba – zarówno przy parafiach greckokatolickich, jak i rzymskokatolickich – pomoc dociera nawet blisko linii frontu. „Jedna z naszych rad jest 6–7 km od Dniepru. Spotkania odbywają się tam w schronie” – opowiada delegat.

Modlitwa i solidarność

Jurij Malecki nie ma wątpliwości. „Teraz wsparcie jest bardziej potrzebne niż na początku. Rosjanie coraz częściej uderzają w cele cywilne” – mówi, dodając, że stale potrzeba żywności, cieplej odzieży i artykułów higienicznych. „Najważniejsza jednak jest modlitwa, by Pan Bóg wspierał nas tu na Ukrainie i żeby jak najszybciej nastał pokój” – przekonuje.

Mykołą Mostowiak dodaje, że wszystkie działania pomocowe mają sens. „Każda ofiara, każda modlitwa, każde staranie na rzecz pokoju to element wielkiej historii solidarności, która ratuje życie i daje nadzieję. Dzięki wsparciu braci na całym świecie możemy nieść życie tam, gdzie wojna niesie śmierć”.

Kim są Rycerze Kolumba?

Rycerze Kolumba to zrzeszająca ponad 2 mln członków, największa męska katolicka organizacja świecka o charakterze charytatywnym. Została założona w 1882 roku w Stanach Zjednoczonych przez bł. ks. Michaela McGivneya. Misją Rycerzy jest wsparcie Kościoła, rodzin oraz osób potrzebujących poprzez działania charytatywne, edukacyjne i duchowe.