„Odwaga pokoju” – XII Zjazd Gnieźnieński

Pokój nie jest jedynie brakiem wojny. Jest nade wszystko wartością i obowiązkiem powszechnym, opartym na intelektualnym i moralnym porządku społecznym, który ma korzenie w samym Bogu – mówił prymas Polski abp Wojciech Polak w homilii Mszy św. sprawowanej w katedrze gnieźnieńskiej za zakończenie XII Zjazdu Gnieźnieńskiego. Ekumeniczne spotkanie odbywało się w Gnieźnie w dniach 11-14 września pod hasłem: „Odwaga pokoju. Chrześcijanie razem dla przyszłości Europy”.

W zjeździe wzięło udział ponad tysiąc uczestników, którzy podczas dyskusji panelowych, warsztatów, ale także wieczornych rozmów zastanawiali się nad budowaniem i umacnianiem pokoju w różnych przestrzeniach ludzkiego życia i społecznej aktywności.

Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli Kościołów chrześcijańskich z kraju i zagranicy. Na Zjeździe obecny był m.in. kard. Fridolin Ambongo Besungu OFMCap, arcybiskup Kinszasy i przewodniczący Sympozjum Konferencji Episkopatów Afryki i Madagaskaru (SECAM), abp Światosław Szewczuk, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, kard. Michael Czerny SJ, prefekt Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, kard. Grzegorz Ryś oraz bp Mounir Khairallah, maronicki biskup eparchii Batrun w Libanie, którego świadectwo było szczególnie poruszające. Na zjeździe obecni byli także kard. Grzegorz Ryś oraz polscy biskupi m.in. abp senior Henryk Muszyński, który zapoczątkował organizację współczesnych Zjazdów Gnieźnieńskich. Przesłanie do uczestników spotkania przesłali także: papież Leon XIV, ekumeniczny patriarcha Bartłomiej, kard. Pierbattista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy oraz prezydent RP Karol Nawrocki. - Podziałów, nawet tych powstałych na skutek doznanej krzywdy, nie można utrwalać czy pogłębiać, gdyż może to prowadzić do powtórzenia błędów przodków – przekazał za pośrednictwem kard. Parolina papież Leon. – Należy je jednak odważnie przezwyciężać – w prawdzie, sprawiedliwości i ewangelicznej miłości.

Ważnym momentem czterodniowego spotkania była modlitwa ekumeniczna w intencji pokoju sprawowana na zakończenie pierwszego dnia zjazdu w katedrze gnieźnieńskiej. W czasie nabożeństwa łączono się przez telemost z przedstawicielami Wszechukraińskiej Rady Kościołów i Organizacji Religijnych, zebranymi w Soborze Świętej Sofii w Kijowie, którzy duchowo łączyli się ze zgromadzonymi w Gnieźnie. Ważnym momentem nabożeństwa była modlitwa o pokój, poprowadzona przez biskupa Jerzego Samca, zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Siedem próśb, wypowiedzianych w siedmiu językach – angielskim, ukraińskim, polskim, niemieckim, czeskim, arabskim i hebrajskim – odzwierciedlało powszechność Kościoła i jedność w różnorodności.

W kolejnych dniach zjazdu, podczas debat i forów dyskusyjnych poruszono szereg aktualnych zagadnień od ekonomii wspólnego dobra, przez depolaryzację po duchowe źródła pokoju. Eksperci z całego świata zastanawiali się m.in.: nad nowymi horyzontami solidarności, wyzwaniami emigracyjnymi, kryzysem klimatycznym i ekologicznymi oraz drogami pokoju dla Ukrainy. Tematem wieczornych rozmów były z kolei takie zagadnienia jak siła osób skrzywdzonych w Kościele, relacje chrześcijan z Rosją oraz pojednanie polsko-niemieckie. Wśród prelegentów byli m.in. Christian Felber z Austrii, Naderev Yeb Sano z Filipin, Mario Marazziti z Włoch, Barry Johnson z USA, Hanna Suchocka.

Zjazd miał formułę synodalną. Jego ważną częścią były warsztaty, których przygotowano ponad sto. Oferta tematyczna była niezwykle bogata i obejmowała takie zagadnienia jak dialog i uzdrawianie w obliczu konfliktów, budowa partnerstwa Polski i Ukrainy, nowe technologie, ekonomię społeczną, ale także chrześcijańską medytację, taniec, warsztaty małżeńskie i wiele innych. Ważnym wydarzeniem towarzyszącym zjazdowi był także koncert dla pokoju „Kochanowski” z muzyką Filipa Wiki do wierszy Jana Kochanowskiego, w wykonaniu kompozytora oraz Adama Struga i zespołu śpiewaczego Monodia Polska.

Archidiecezja Gnieźnieńska