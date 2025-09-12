Lyon: zabito maczetą irackiego chrześcijanina

W Lyonie we Francji zamordowano maczetą irackiego chrześcijanina. Sprawca zbiegł. Policja nie przesądza o charakterze zbrodni. Poruszający się na wózku inwalidzkim 45-letni Irakijczyk prowadził na TikToku transmisje popularyzujące wiarę chrześcijańską. W ostatnim czasie skarżył się, że jego treści są regularnie blokowane z powodu zgłoszeń, dokonywanych przez użytkowników muzułmańskich.

Krzysztof Bronk - Watykan

Ashur Sanaya należał do Kościoła chaldejskiego. Regularnie uczęszczał do parafii św. Efrema w Lyonie. Kiedy został zaatakowany, prowadził transmisję na żywo w mediach społecznościowych. Mówił o Panu Bogu, Słowie Bożym, dzielił się swą chrześcijańską wiarą. Został raniony w szyję przed swoim domem w środę wieczorem. Nóż przeciął mu tętnicę. Kiedy przyjechało pogotowie, Ashur Sanaya już nie żył.

Wyróżnione 11/09/2025 Kard. Parolin: jesteśmy na krawędzi przepaści, ryzyko wojny na szerszą skalę Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej rozmawiał z dziennikarzami przy okazji odbywającego się w Watykanie kongresu Papieskiej Akademii Teologicznej. Odniósł się zarówno do sytuacji ...

Jak podaje „Famille Chrétienne”, zabójstwo z całą stanowczością zostało potępione przez L’Oeuvre d’Orient, najważniejszą katolicką organizację pomocową, która udziela wsparcia chrześcijanom wschodnim. W wydanym w tej sprawie komunikacie, podkreślono potrzebę pilnego podania wyników dochodzenia. „Konieczne jest, aby chrześcijanie z Bliskiego Wschodu mogli bezpiecznie wyznawać swoja i wiarę i żyć w godności” – dodaje L’Oeuvre d’Orient.