„Ku górze i do nieba” – młodość w służbie Bogu

Świętość nie jest zarezerwowana dla osób starszych czy zakonników – to przesłanie, które Jan Paweł II wielokrotnie przekazywał młodym ludziom na całym świecie. W jego nauczaniu młodzież była nie tylko odbiorcą, ale i współtwórcą Kościoła, powoływanym do świętości już w młodym wieku.

Dwa szczególne świadectwa tej prawdy stanowią błogosławieni Piotr Jerzy Frassati i Karol Acutis - młodzi ludzie, którzy żyli pełnią wiary, a ich beatyfikacje i nadchodząca kanonizacja są potwierdzeniem aktualności papieskiego przesłania.

Młodość jako droga do świętości

Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał, że młodość nie jest czasem oczekiwania na dorosłość, ale pełnym zaangażowania okresem życia, w którym można i należy dążyć do świętości. Bł. Piotr Jerzy Frassati, nazywany przez św. Jana Pawła II „człowiekiem ośmiu błogosławieństw”, był przykładem, że świętość to nie ucieczka od świata, lecz pełne życia i entuzjazmu świadectwo miłości do Boga i ludzi. Jego droga pokazuje, że Ewangelia może być realizowana w prostocie dnia codziennego, w przyjaźni, w służbie i w pasjach. W homilii podczas Mszy beatyfikacyjnej Piotra Jerzego Frassatiego, 20 maja 1990 roku, Papież mówił: „Dzisiejsza uroczystość zachęca nas wszystkich do przyjęcia przesłania, które Piotr Jerzy Frassati kieruje do ludzi naszych czasów, a przede wszystkim do was, młodych, pragnących wnieść konkretny wkład w duchową odnowę naszego świata, który czasem zdaje się rozpadać i niszczeć, gdyż brak mu ideałów”.

Papież wskazywał, że Frassati, żyjąc pełnią wiary i oddania, stał się żywym przykładem dla młodzieży, pokazując, że świętość jest osiągalna już w młodym wieku. Jan Paweł II wielokrotnie i z pasją powtarzał młodym ludziom: „Nie bójcie się” - zarówno Bożej miłości, jak i spotkania z Jezusem. Wzywał, by szukali Go z odwagą, zaufaniem i otwartym sercem. W jego słowach płynie wezwanie do prawdziwej odwagi - duchowej odwagi, która przezwycięża lęk i bierze na siebie życie wiarą. Jednym z najważniejszych rysów świętości Frassatiego była właśnie miłość czynna wobec potrzebujących.

Pokój i łóżko, na którym zmarł Piotr Jerzy Frassati (© Małgorzata Oroń)

Jan Paweł II uczył, że wiara wyraża się w miłości, szczególnie wobec ubogich i cierpiących. Frassati realizował to poprzez codzienną służbę potrzebującym - rozdając swoje rzeczy, ofiarując czas, uwagę. Pomagał ubogim mieszkańcom Turynu. Niósł wsparcie duchowe, odwiedzał chorych, organizował dla nich pomoc. Góry były dla niego symbolem życia duchowego – wspinaczki ku szczytom świętości. Znane są jego słowa: „Verso l’alto!” – „Ku górze!”, które stały się jego duchowym testamentem. Czynił to dyskretnie, nigdy nie szukając poklasku. W chwili śmierci, w 1925 roku, jego rodzina była zaskoczona tłumami biednych, którzy przyszli na pogrzeb - to oni najlepiej świadczyli o wielkości jego serca. Jan Paweł II podczas Światowych Dni Młodzieży wielokrotnie przypominał, że młodzi są powołani do bycia „strażnikami poranka” i „świadkami nadziei”. Papież wzywał, by nie bać się stawiać wysokich wymagań, bo prawdziwe szczęście rodzi się ze spotkania z Chrystusem i życia zgodnego z Jego Ewangelią.

Karol Acutis – patron internetu

„Nie ja, lecz Bóg. Oryginał, a nie kopia” – to zdanie często powtarzał bł. Karol Acutis, młody Włoch, którego życie stało się świadectwem, że świętość jest możliwa również w codzienności nastolatka XXI wieku. Od najmłodszych lat cechowała go niezwykła wrażliwość na obecność Boga. Codzienna Msza Święta, modlitwa różańcowa i adoracja Najświętszego Sakramentu były dla niego naturalnym rytmem życia.

Zmarł w wieku zaledwie 15 lat na ostrą białaczkę. Jego pogrzeb stał się manifestacją wiary i świadectwem, jak wielu ludzi zainspirowało jego życie. Najważniejszym źródłem dążenia do świętości dla Karola była Eucharystia. Nazywał ją swoją „autostradą do nieba” i podkreślał, że częste przyjmowanie Komunii Świętej jest drogą do prawdziwej przemiany serca. Z niezwykłą pasją dokumentował cuda eucharystyczne z całego świata, tworząc multimedialną wystawę, która do dziś jest prezentowana w wielu krajach.

Megafon Ewangelii

Karol znakomicie łączył wiarę z nowoczesnością. Był pasjonatem komputerów i internetu, ale nie traktował technologii jako celu samego w sobie. Widząc w niej narzędzie, wykorzystywał ją do ewangelizacji i szerzenia prawdy o Chrystusie. Mówił, że media mogą być „megafonem Ewangelii”, jeśli używa się ich w dobrym celu. Tym samym młody Acutis potwierdził to, co Jan Paweł II w latach 90. XX wieku mówił na temat komputerów. W Orędziu Misja Kościoła w erze komputerów z 1990 roku na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Jan Paweł II wzywał do odważnego wykorzystywania Internetu w głoszeniu Dobrej Nowiny, tak „by cały potencjał ‘ery komputerów’ został wprzęgnięty w służbę powołania ludzkiego i transcendentnego wobec człowieka, by przyniósł chwałę Ojcu, od którego pochodzą wszystkie rzeczy dobre”.

Życie bł. Acutisa pokazuje, że młody człowiek może być świętym, wykorzystując swoje talenty i pasje w służbie Bogu i bliźnim. Jan Paweł II 22 listopada 2001 roku przebywając w Sali Klementyńskiej rozesłał treść adhortacji „Ecclesia in Oceania” za pomocą klawisza „ENTER” z podłączonego do sieci komputera. Tym samym Papież wysłał pierwszego w życiu e-maila, a Kościół – dokument papieski.

„Kościół nie może być biernym obserwatorem rozwoju nowych technologii i społecznych skutków postępu" - mówił Jan Paweł II. Choć Karol Acutis nie pozostawił bezpośrednich cytatów o Janie Pawle II, wiadomo, że fascynacja Papieżem była zaszczepiona przez jego polską babcię. Informacje wskazują, że już od dzieciństwa wykazywał zainteresowanie jego osobą i duchowym dziedzictwem Papieża Polaka.

Nastoletni Karol Acutis był niezwykle oddany Eucharystii - codziennie uczestniczył we Mszy św. i adoracji oraz sam twierdził: „The Eucharist is the highway to Heaven” (ang. Eucharystia jest autostradą do nieba”). Tym samym młody Acutis choć żył w innych czasach niż Jan Paweł II - odpowiedział na wezwanie jakie ten skierował do młodzieży w Bernie (Szwajcaria) podczas Światowych Dni Młodzieży. Papież zachęcał młodych, aby z otwartym sercem poszukiwali Chrystusa - w modlitwie, Eucharystii, sakramencie pojednania, Kościele i w obliczach innych ludzi. „Mówię wam zatem, droga młodzieży: nie bójcie się spotkać Jezusa; szukajcie Go...” - mówił 5 czerwca 2004 roku Jan Paweł II.

Acutis zachęcał, aby odkrywać własne powołanie i nie bać się żyć Ewangelią autentycznie. Jego duchowość można streścić słowami: „Każdy rodzi się jako oryginał, ale wielu umiera jako kopia”.

Życie Karola Acutisa pokazuje, że świętość nie jest czymś odległym ani niedostępnym. To droga możliwa dla każdego – również w świecie pełnym technologii i szybkiego tempa życia. Jego postawa inspiruje do odkrywania piękna Eucharystii, mądrego korzystania z internetu, do czego także zachęcał Jan Paweł II.

Wnioski dla współczesnej młodzieży

Przykłady bł. Frassatiego i bł. Acutisa są dowodem na to, że młodość nie jest przeszkodą w dążeniu do świętości. Jan Paweł II wielokrotnie zachęcał młodych ludzi do angażowania się w życie Kościoła i społeczeństwa, żyjąc zgodnie z wartościami Ewangelii. Uważał, że każdy, niezależnie od wieku, może być świętym, jeśli otworzy swoje serce na Boga i bliźnich.

Numer L'Osservatore Romano

Współczesna młodzież, inspirowana przykładem bł. Frassatiego i bł. Acutisa (a już za chwilę świętych Kościoła katolickiego), może znaleźć w ich życiu wzór do naśladowania, pokazujący, że świętość jest osiągalna już w młodym wieku, w codziennym życiu, pełnym pasji, zaangażowania i miłości do Boga i bliźnich.

Kanonizacji bł. P. J. Frassatiego oraz bł. K. Acutisa dokona 7 września 2025 roku Papież Leon XIV w Rymie. W uroczystościach będą uczestniczyły m.in. delegacje z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i grupy Frassatianum działającej przy Duszpasterstwie Akademickim KUL, wierni i kapłani z jedynej polskiej parafii diecezjalnej pw. bł. P. J. Frassatiego w Lublinie oraz delegacja z jedynej szkoły na świecie pod patronatem bł. P. J. Frassatiego – uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Katolickich w Nowym Sączu.

Małgorzata Oroń / KUL

