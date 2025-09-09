Kamerun: atak islamistów, 4 zabitych, zniszczony kościół
Krzysztof Bronk - Watykan
O zdarzeniu inforumuje misjna agencja Fides. Islamiści napadli w nocy z soboty na niedziele na wioski Ouzal, Mandoussa i Modoko, w prowincji Mayo-Tsanaga w północnym Kamerunie.
Kościół częściowo spalony
W Ouzal dżihadyści zdemolowali parafię św. Jana Chrzciciela. Proboszcz i parafianie zdołali uciec. Kościół i plebania zostały częściowo spalone. Zniszczono też samochód księdza oraz należący do parafii sklep spożywczy. Terroryści splądrowali sklepy i domy, ukradli motocykle i bydło, a także zniszczyli plantacje.
Nieopodal w Nigerii Boko Haram zabiło 60 osób
Natomiast, jak informuje Associated Press, w ubiegły piątek Boko Haram zabiło co najmniej 60 osób w pobliskiej, lecz leżącej już w Nigerii wiosce Darul Jama. Nie jest pewne, czy oba ataki są ze sobą powiązane. Jednakże, ja zauważa agencja Fides fakt, że miały one miejsce w krótkim odstępie czasu, sugeruje, że zostały popełnione przez to samo islamistyczne ugrupowanie lub że są częścią strategii szerzenia terroru na granicy między Nigerią i Kamerunem.
