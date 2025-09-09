Kamerun: atak islamistów, 4 zabitych, zniszczony kościół

Inny kościół spalony przez islamistów w Nigerii w 2023 r. (Copyright: Aid to the Church in Need)

Islamiści z Boko Haram zaatakowali trzy wioski w północnym Kamerunie. 4 osoby zginęły, wielu jest rannych. Zdemolowano również katolicką parafię w Ouzal. Dżihadyści przybyli z sąsiedniej Nigerii. Przypuszcza się, że jest to samo ugrupowanie, które 5 września w wiosce Darul Jana w stanie Borno zabiło co najmniej 60 osób.

Krzysztof Bronk - Watykan

O zdarzeniu inforumuje misjna agencja Fides. Islamiści napadli w nocy z soboty na niedziele na wioski Ouzal, Mandoussa i Modoko, w prowincji Mayo-Tsanaga w północnym Kamerunie.

Kościół częściowo spalony

W Ouzal dżihadyści zdemolowali parafię św. Jana Chrzciciela. Proboszcz i parafianie zdołali uciec. Kościół i plebania zostały częściowo spalone. Zniszczono też samochód księdza oraz należący do parafii sklep spożywczy. Terroryści splądrowali sklepy i domy, ukradli motocykle i bydło, a także zniszczyli plantacje.

Nieopodal w Nigerii Boko Haram zabiło 60 osób

Natomiast, jak informuje Associated Press, w ubiegły piątek Boko Haram zabiło co najmniej 60 osób w pobliskiej, lecz leżącej już w Nigerii wiosce Darul Jama. Nie jest pewne, czy oba ataki są ze sobą powiązane. Jednakże, ja zauważa agencja Fides fakt, że miały one miejsce w krótkim odstępie czasu, sugeruje, że zostały popełnione przez to samo islamistyczne ugrupowanie lub że są częścią strategii szerzenia terroru na granicy między Nigerią i Kamerunem.