Filipiński kardynał: korupcja niszczy godność, wierni muszą działać

Kardynał Jose Advincula wspiera protestujących Filipińczyków. Arcybiskup Manili, wzywając rodaków do przeciwstawienia się złu w życiu publicznym, podkreślił, że nie jest to tylko akt polityczny, ale moralne przekonanie.

Karol Darmoros, Mark Saludes, LiCAS News

Opór społeczny przeciwko korupcji

Arcybiskup Manili zaznaczył, że publiczne protesty i domaganie się odpowiedzialności w życiu społecznym nie mogą być traktowane wyłącznie jako akty polityczne. „To są przejawy zbiorowego moralnego przekonania ludzi i wykonywania ich słusznego obowiązku powstrzymywania proliferacji zła wśród nas” – napisał kard. Advincula w poniedziałkowym oświadczeniu duszpasterskim, cytowanym przez LiCAS.news.

W ten sposób poparł planowane na 21 września protesty wspólnot kościelnych, szkolnych i organizacji społecznych przeciwko korupcji. Organizatorzy manifestacji domagają się rozliczenia nieprawidłowości w wielomiliardowych projektach przeciwpowodziowych. Uczestnicy mają przyjść ubrani na biało na znak jedności w rocznicę ogłoszenia stanu wojennego.

Korupcja jako konkretne zło

Kard. Advincula przestrzegł, że korupcji nie można redukować do zwykłej chciwości. „To konkretna forma zła. Jeśli pozostanie bez kontroli, wszystko zostanie przez nią zrujnowane, w tym rdzeń naszego człowieczeństwa, czyli nasza godność” – stwierdził.

Przypomniał też, że demokracja nie kończy się na wyborach. „Ona trwa pomiędzy nimi, poprzez pociąganie liderów do odpowiedzialności przez czujność, rozeznanie, a kiedy trzeba – przez protest” – zaznaczył.

Polityka jako najwyższa forma miłości

Odwołując się do Papieża Leona XIV, kard. Advincula przypomniał, że polityka „może stać się najwyższą formą miłości”. „Służba publiczna jest aktem chrześcijańskiej miłości, która nigdy nie jest teorią, ale zawsze konkretnym znakiem i świadectwem stałej troski Boga o dobro naszej ludzkiej rodziny” – podkreślił, odwołując się do encykliki Franciszka „Fratelli Tutti”

Hierarcha wezwał parafie, sanktuaria i wspólnoty zakonne do modlitewnych refleksji na temat „konkretnych, ale pokojowych i nieprzemocowych działań przeciwko korupcji”.

Prawdziwa pobożność to miłość Ojczyzny

Kard. Advincula dodał, że świętość obejmuje też służbę dla sprawiedliwości. „Jako chrześcijanie jesteśmy skoncentrowani na Bogu, a więc i kochamy nasz naród. Prawdziwe oddanie Bogu objawia się w miłości do Ojczyzny, bo świętość rodzi bohaterstwo. A w autentycznej świętości zawsze zawiera się służba sprawiedliwości” – napisał w orędziu.

Na zakończenie arcybiskup Manili zawierzył ten problem Maryi, Matce Bolesnej, modląc się, aby cierpienia spowodowane przez korupcję, szczególnie wśród ubogich, zostały „przemienione w radość dzięki triumfowi prawdy, sprawiedliwości i pokoju nad egoizmem, nieuczciwością i chciwością”.