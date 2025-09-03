Czechy: lobby LGBT ingeruje w szkolnictwo, rodziny się bronią

Czeska organizacja prorodzinna Aliance pro rodinu ostrzega rodziców przed ingerencją lobby LGBTQ+ w system szkolnictwa. Inspektorzy oświatowi zostali wysłani na obowiązkowe kursy do organizacji Prague Pride. Promowano na nich m.in. afirmatywne podejście do transpłciowości, które w wielu krajach jest już uważane za bezpodstawne pod względem naukowym, a przede wszystkim szkodliwe dla dzieci.

Krzysztof Bronk – Watykan

Zapewniali, że szkolnictwo ich nie interesuje

O sprawie informują „Katolícke noviny”. Aliance pro rodinu – Przymierze na rzecz rodziny przypomina, że jeszcze kilka lat temu grupa lobbingowa Prague Pride zapewniała, że „nie ma absolutnie żadnych ambicji ingerowania w szkolnictwo, teraz tymczasem w sposób bezprecedensowy przenika do oświaty i administracji publicznej” – podaje Jana Jochová, przewodnicząca Aliance pro rodinu.

Inspektorzy oświaty na obowiązkowym szkoleniu w Prague Pride

Choć organizacja skierowała do Czeskiej Inspekcji Szkolnej (ČŠI) oficjalne zapytanie, to jednak do tej pory przedstawiciele rodzin nie otrzymali wyczerpującej odpowiedzi. Przyznano jedynie, że szkolenie w Prague Pride przeszło 126 inspektorów oświaty. Trzy szkolenia były obowiązkowe, a jedno dobrowolne.

Sprzeczne z konstytucją

Jana Jochová podkreśla, że niezależność organów publicznych jest gwarantowana przez czeską konstytucję. Dlatego Aliance pro rodinu nie zrezygnuje z walki z ideologizacją czeskiego szkolnictwa. Wymaga tego ochrona dzieci i praw rodzicielskich.