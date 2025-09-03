Czechy: lobby LGBT ingeruje w szkolnictwo, rodziny się bronią
Krzysztof Bronk – Watykan
Zapewniali, że szkolnictwo ich nie interesuje
O sprawie informują „Katolícke noviny”. Aliance pro rodinu – Przymierze na rzecz rodziny przypomina, że jeszcze kilka lat temu grupa lobbingowa Prague Pride zapewniała, że „nie ma absolutnie żadnych ambicji ingerowania w szkolnictwo, teraz tymczasem w sposób bezprecedensowy przenika do oświaty i administracji publicznej” – podaje Jana Jochová, przewodnicząca Aliance pro rodinu.
Inspektorzy oświaty na obowiązkowym szkoleniu w Prague Pride
Choć organizacja skierowała do Czeskiej Inspekcji Szkolnej (ČŠI) oficjalne zapytanie, to jednak do tej pory przedstawiciele rodzin nie otrzymali wyczerpującej odpowiedzi. Przyznano jedynie, że szkolenie w Prague Pride przeszło 126 inspektorów oświaty. Trzy szkolenia były obowiązkowe, a jedno dobrowolne.
Sprzeczne z konstytucją
Jana Jochová podkreśla, że niezależność organów publicznych jest gwarantowana przez czeską konstytucję. Dlatego Aliance pro rodinu nie zrezygnuje z walki z ideologizacją czeskiego szkolnictwa. Wymaga tego ochrona dzieci i praw rodzicielskich.
