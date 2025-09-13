Bp Meier: Niemcy i Polacy powinni lepiej się znać

Przewodniczący Komisji ds. Kościoła Powszechnego Konferencji Episkopatu Niemiec, biskup Augsburga Bertram Meier, zaapelował o lepsze kontakty między Niemcami a Polakami.

Wojciech Rogacin

„Poznanie jest proste” – powiedział Meier w czwartek podczas sympozjum na temat relacji między Niemcami a Polakami, którą zorganizowano w Katolickiej Akademii w Berlinie. „Ale trzeba również chcieć się poznać” – dodał biskup Meier, cytowany przez Katolische Nachrichten-Agentur - kna.de.

Wiedzieć więcej o sobie

Mówił, że trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego wciąż tak mało wiemy o sobie nawzajem i dlaczego jest tak mało wymiany między sąsiadami. „Wciąż często relacje naznaczone są nieufnością, a po obu stronach nie brakuje uprzedzeń” – mówił biskup Augsburga.

Meier podkreślił, że Konferencji Episkopatu Niemiec szczególnie zależy na kontaktach z Polską. Z Konferencją Episkopatu Polski istnieje na stałe ustanowiona grupa kontaktowa, w ramach której niemieccy i polscy biskupi regularnie wymieniają się doświadczeniami.

W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele władz obu krajów, którzy również podkreślali potrzebę bliższego poznawania się sąsiadów i walki z wzajemnymi uprzedzeniami.