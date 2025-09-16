Szukaj

Biskupi Nigerii wzywają do pokojowej zmiany, aby uniknąć gwałtownych wstrząsów

Przewodniczący Konferencji Katolickich Biskupów Nigerii stwierdził, że kraj „nękany przez brak bezpieczeństwa” potrzebuje zmiany konstytucji, aby ochronić komisje wyborcze przed manipulacjami politycznymi w kolejnych wyborach oraz przywrócić zaufanie do rozwoju, sprawiedliwości i demokracji.

Abp Lucius Ugorji z Owerri podkreślił, że „nieuczciwe praktyki, oszustwa i rzekome błędy wyborcze” ze strony Niezależnej Krajowej Komisji Wyborczej Nigerii podczas wyborów parlamentarnych w 2023 roku poważnie podważyły zaufanie obywateli do tego organu.

Przewodniczący Konferencji Katolickich Biskupów Nigerii, który wezwał do reformy konstytucyjnej w obliczu powszechnej korupcji, przemocy i braku bezpieczeństwa w tym zachodnioafrykańskim kraju, zabrał głos podczas spotkania ze świeckimi z prowincji kościelnej Calabar.

Według Agencji Fides, hierarcha skrytykował sposób przeprowadzenia wyborów w 2023 roku i wyraził zaniepokojenie zachowaniem wielu polityków, którzy – jak stwierdził – „podczas gdy kraj staje wobec poważnych zagrożeń egzystencjalnych (…) wydają się bardziej zatroskani wyborami parlamentarnymi w 2027 roku niż realizacją obietnic z kampanii”.

Hierarcha dodał, że „konieczne są fundamentalne reformy, aby zachować stabilność społeczną” i ostrzegł, że „ci, którzy próbują powstrzymać te zmiany pokojowymi metodami, sprawiają, że zmiany siłowe stają się nieuniknione”.

Brak bezpieczeństwa, strach, przesiedlenia, ubóstwo

Zauważając, że brak bezpieczeństwa wciąż prześladuje Nigerię, arcybiskup mówił: „Wiele miast i wiosek w całym kraju stało się społecznościami żyjącymi w strachu, gdzie ludzie są zmuszani do ucieczki i do odprawiania pogrzebów”.

„Nasi współobywatele są codziennie porywani, szantażowani, odczłowieczani, zabijani lub zmuszani do opuszczania swoich rodowych ziem, porzucania źródeł utrzymania i szukania schronienia w prowizorycznych obozach, wystawieni na skrajne warunki pogodowe, często bez jedzenia i wody” - wskazał hierarcha.

Brak bezpieczeństwa – kontynuował arcybiskup – prowadzi do ubóstwa i bezrobocia, „które popychają młodych ludzi ku przestępczości, emigracji i rozpaczy”.

Apel o edukację polityczną i zaangażowanie świeckich

Na zakończenie wezwał władze do umożliwienia Nigeryjczykom lepszego zaangażowania poprzez edukację polityczną. Hierarcha zwrócił się także do świeckich z apelem o przyjęcie odpowiedzialności w kontekście koniecznej transformacji narodowej.

