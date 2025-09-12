Betlejemskie organy sprzed 800 lat znów zagrały
Wojciech Rogacin
NIezwykłe odkrycie
Do wielkiego wydarzenia ponownego użycia średniowiecznych piszczałek doszło w Jerozolimie, gdzie hiszpański muzykolog David Catalunya z Complutense Institute of Musical Sciences (ICCMU) wykonał śpiew liturgiczny z XI wieku „Benedicamus Domino Flos filius” z użyciem oryginalnych piszczałek organów z Betlejem.
Jak pisze Francesco Guaraldi na stronie Kustodii, projekt, będący owocem międzynarodowej współpracy między ICCMU, Muzeum Ziemi Świętej i Kustodią Ziemi Świętej, koncentruje się na organach ukrytych pod Bazyliką Narodzenia Pańskiego. Franciszkanie przez wieki strzegli pamięci o nich, aż w 1906 roku, podczas prac w pobliżu cmentarza katolickiego, odnaleziono 222 piszczałki z brązu, carillon z 13 dzwonami oraz inne przedmioty liturgiczne.
Catalunya zwrócił uwagę na organy i zainicjował projekt wspierany przez Fundację BBVA w ramach stypendiów Leonardo 2025, mający na celu wierną rekonstrukcja całego instrumentu.
Brzmienia jak z liturgii krzyżowców
Na razie analizy wykazały, że niektóre z piszczałek, wykonane ponad tysiąc lat temu, są wciąż w pełni sprawne. Dzięki temu możliwe stało się odtworzenie wyjątkowego doświadczenia dźwiękowego: usłyszenie tego samego brzmienia, które towarzyszyło liturgiom krzyżowców w Bazylice Narodzenia Pańskiego – pisze Francesco Guaraldi.
„Te organy zostały pogrzebane z nadzieją, że pewnego dnia znów zabrzmią” – wyjaśnił Catalunya. „Dziś ich zapomniany głos znów daje się słyszeć, nie tylko jako przedmiot badań, lecz jako żywe doświadczenie łączące sztukę, historię i emocje”.
Trafią do Terra Sancta Museum
Organy staną się częścią Muzeum Ziemi Świętej - Terra Sancta Museum Art & History w Jerozolimie. Muzeum, promowane przez Kustodię Ziemi Świętej przy wsparciu rządu i konsulatu belgijskiego, ma na celu podkreślenie znaczenia dziedzictwa chrześcijańskiego jako pomostu kulturowego między narodami i religiami.
Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.