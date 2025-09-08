Acutis: święty, który wspiera i inspiruje więźniów

W jednym z włoskich zakładów karnych od kilku miesięcy znajdują się relikwie św. Carla Acutisa. Osadzeni modlą się za jego wstawiennictwem i doświadczają duchowej przemiany, którą, jak wierzą, zawdzięczają temu wyjątkowemu patronowi, w którym wielu w nich widzi wzór do naśladowania w dalszym życiu.

Roberta Barbi, Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

W lutym arcybiskup Asyżu Domenico Sorrentino przekazał relikwie obecnego świętego, a ówczesnego błogosławionego Carla Acutisa do jednego z zakładów karnych, w Busto Arsizio we włoskiej prowincji Varese. Dziś kapelan więzienia i sami osadzeni mówią o wielu duchowych owocach modlitwy za wstawiennictwem tego wyjątkowego nastolatka.

Wyjątkowy dar

Gdy zapadła decyzja o podarowaniu zakładowi karnemu relikwii Carla Acutisa, osadzeni sami przygotowali odpowiedni drewniany relikwiarz, przed którym teraz modlą się w więziennej kaplicy. Choć ich historie różnią się od siebie, łączy ich nie tylko miejsce odbywania kary, ale też nabożeństwo do niezwykłego włoskiego nastolatka. „Ten dar i ta obecność zostały przyjęte przez osadzonych, którzy odpowiedzieli na nie swoimi duchowymi drogami – przypomina kapelan ks. David Maria Riboldi w rozmowie z mediami watykańskimi – sytuacjami osobistymi, często dramatycznymi, które jednak więźniowie czują, że mogą powierzyć św. Carlo Acutisowi jak przyjacielowi czy powiernikowi”. W kaplicy spotkać można m.in. Marca, który nieustannie powierza jego wstawiennictwu swojego syna i Jameina, neofitę, który chrzest przyjął już w więzieniu, zachęcony najpierw świadectwem posługujących tam wolontariuszy.

Konkretne inspiracje

„Odkąd mamy wśród nas tę relikwię – kontynuuje ks. Riboldi – św. Calo Acutis stał się częścią moich niedzielnych homilii, a także formacji duchowej, którą proponuję więźniom”: dlatego często słyszą słowa „Nie ja, lecz Bóg” albo że „wszyscy rodzą się oryginałami, ale wielu umiera kopiami”. Także na Eucharystię uczą się patrzeć jak na „autostradę do Nieba”. Jak dodaje kapłan, św. Carlo Acutis jest też dla osadzonych wzorem niewinności i pomocą w odkryciu, że także im Pan Bóg chce odpuścić nawet największe winy i podarować im nowe życie.