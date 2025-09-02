Abu Zabi: odkryto starożytny krzyż, świadectwo wczesnego chrześcijaństwa w Zatoce Perskiej

Podczas tegorocznych wykopalisk w klasztorze na wyspie Sir Bani Yas, ok. 170 km na południowy zachód od Abu Zabi, archeolodzy odkryli unikalny, 30-centymetrowy gipsowy krzyż. Jak poinformował Departament Kultury i Turystyki Abu Zabi, znalezisko datowane jest na VII-VIII w. n.e.

Vatican News

Krzyż znaleziono na dziedzińcu jednego z budynków klasztornych. Jak wyjaśnia archeolog i orientalistka Maria Gajewska, jest to dowód, że kompleks około dziewięciu domów, uznawanych wcześniej za schronienia dla starszych mnichów, był częścią osady chrześcijańskiej sprzed ponad tysiąca lat. „Nie mieliśmy żadnych wskazówek, że były one zamieszkane przez chrześcijan” – przyznała specjalistka.

Krzyż charakteryzuje się wschodnim stylem, podobnym do artefaktów znajdowanych w Iraku i Kuwejcie. Świadczy to o historycznych powiązaniach i rozprzestrzenianiu się Kościoła Wschodniego w regionie Zatoki Perskiej we wczesnych wiekach chrześcijaństwa.

Przewodniczący Departamentu, Mohammed Khalifa Al Mubarak, podkreślił, że odkrycie to jest kolejnym dowodem na „głębokie współistnienie i otwartość kulturową w historii Emiratów” oraz bogactwo dziedzictwa kulturowego regionu.