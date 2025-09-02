Abu Zabi: odkryto starożytny krzyż, świadectwo wczesnego chrześcijaństwa w Zatoce Perskiej
Vatican News
Krzyż znaleziono na dziedzińcu jednego z budynków klasztornych. Jak wyjaśnia archeolog i orientalistka Maria Gajewska, jest to dowód, że kompleks około dziewięciu domów, uznawanych wcześniej za schronienia dla starszych mnichów, był częścią osady chrześcijańskiej sprzed ponad tysiąca lat. „Nie mieliśmy żadnych wskazówek, że były one zamieszkane przez chrześcijan” – przyznała specjalistka.
Krzyż charakteryzuje się wschodnim stylem, podobnym do artefaktów znajdowanych w Iraku i Kuwejcie. Świadczy to o historycznych powiązaniach i rozprzestrzenianiu się Kościoła Wschodniego w regionie Zatoki Perskiej we wczesnych wiekach chrześcijaństwa.
Przewodniczący Departamentu, Mohammed Khalifa Al Mubarak, podkreślił, że odkrycie to jest kolejnym dowodem na „głębokie współistnienie i otwartość kulturową w historii Emiratów” oraz bogactwo dziedzictwa kulturowego regionu.
Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.