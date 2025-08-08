Znaczki upamiętniające kanonizację błogosławionych Carlo Acutisa i Pier Giorgia Frassatiego

Portret bł. Pier Giorgia Frassatiego namalowany przez artystę Alberta Falchettiego oraz zdjęcie bł. Carlo Acutisa w czerwonej koszulce i z plecakiem na ramionach, wykonane na górze Subasio, niedaleko Asyżu, podczas jednej z jego ostatnich szkolnych wycieczek przed przedwczesną śmiercią – to właśnie te dwa wizerunki zostały wykorzystane na znaczkach z okazji kanonizacji dwóch błogosławionych.

ks. Marek Weresa – Watykan

Emisja filatelistyczna została przygotowana przez Służbę Pocztową i Filatelistyczną Gubernatoratu Państwa Miasta Watykańskiego we współpracy z odpowiednimi urzędami Włoch, Republiki San Marino i Suwerennego Zakonu Maltańskiego. Stanowi ona hołd dla dwóch młodych ludzi, którzy mimo krótkiego życia, byli świadkami Jezusa Chrystusa.

Każdy ze znaczków ma nominał 1,35 euro. Oprócz znaczków, Służba Pocztowa i Filatelistyczna przygotowała także specjalny folder poświęcony bł. Carlo Acutisowi. Znajduje się w nim znaczek, oficjalne koperty pamiątkowe oraz stempel „die emissionis” (dzień emisji). Cena folderu pamiątkowego wynosi 10 euro.

Nowe znaczki i specjalny folder będą dostępne w sprzedaży bezpośrednio po uroczystości kanonizacyjnej w Urzędzie Pocztowym na Placu św. Piotra, a od następnego dnia także we wszystkich punktach sprzedaży Poczty Watykańskiej. Uroczystość kanonizacyjna odbędzie się w niedzielę, 7 września, a przewodniczyć jej będzie Papież Leon XIV.