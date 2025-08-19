Szukaj

Żaglówka poświęcona św. Janowi Bosko przepłynie Atlantyk tej jesieni

150 lat po pierwszej przeprawie salezjańskich misjonarzy św. Jana Bosko przez Atlantyk na Gwadelupę (obecnie część francuskich Antyli), żaglówka nazwana imieniem założyciela zakonu wyruszy w samotny rejs przez ocean, by zbierać fundusze na działalność misyjną.

Tomasz Zielenkiewicz

Inicjatywa, o której poinformowała salezjańska agencja ANS, narodziła się w głowie 39-letniego Aymerica le Renarda, ojca dwójki dzieci. Kilka miesięcy temu zgłosił się do Fundacji Don Bosco w Paryżu z pomysłem połączenia sieci salezjańskiej ze słynnymi regatami "Mini Transat". Rejs trasą licząca 7500 km rozpocznie się 21 września w Les Sables-d'Olonnes we Francji, a zakończy po drugiej stronie Atlantyku. Potrwa 25 dni – bez kontaktu z lądem i bez wsparcia z zewnątrz.

Będą promować hasło "Uwierz w młodych"

Le Renard, zafascynowany pracą salezjanów na Gwadelupie, zaproponował, by jego jacht – jedna z 90 identycznych, 6,5-metrowych jednostek – nosiła nazwę "Don Bosco" i promowała hasło "Uwierz w młodych" w pięciu językach (francuskim, angielskim, włoskim, niemieckim i arabskim). Na kadłubie widnieją nazwy salezjańskich fundacji wspierających projekt.

Pieniądze zebrane podczas akcji zostaną przeznaczone na zakup elektrycznego minibusa ze stacją ładowania dla organizacji "Lakou Bosco" na Gwadelupie. Pojazd umożliwi młodzieży z ubogich dzielnic i ich rodzinom dostęp do edukacji i kultury.

Zaangażowana młodzież szkolna

W projekt zaangażowali się także uczniowie salezjańskich szkół we Francji i Libanie. Młodzież z Saint Chély-d’Apcher, Ressins i Gradignan przygotuje posiłki dla żeglarza, a Campus de Pouillé podaruje owoce. Uczniowie z Don Bosco Liban przekażą bakalie.

"Mini Transat" to prestiżowe regaty rozgrywane co dwa lata od 1977 r. Uważany jest za sprawdzian umiejętności i wytrzymałości – wielu znanych żeglarzy, jak Michel Desjoyeaux czy Ellen MacArthur, zaczynało tam kariery. Tegoroczne regaty zyskały dodatkowy wymiar dzięki połączeniu sportu z misją charytatywną.


(Autor jest pracownikiem Polskiego Radia)

19 sierpnia 2025, 07:58
