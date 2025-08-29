Wyzwania i nadzieje. Katolickie szkoły wobec nowego roku

W przeddzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego Kościół na całym świecie przypomina o potrzebie wspólnej troski o edukację katolicką, która od wieków stanowi jedno z najważniejszych dzieł ewangelizacyjnych. Katolickie szkoły są obecne niemal w każdym zakątku globu, a ich znaczenie nie ogranicza się do przekazywania wiedzy, lecz obejmuje formację całego człowieka.

Sistsers News Service

Według danych Organizacji Katolickiej Edukacji (OIEC) na świecie działa ponad sto tysięcy szkół katolickich, do których uczęszcza ponad sześćdziesiąt milionów uczniów. Dzięki temu Kościół pozostaje największym pozarządowym organizatorem edukacji na świecie. Do tej liczby należy dodać blisko siedem milionów studentów uczących się na katolickich uczelniach. Obraz ten pokazuje, że Kościół pełni rolę nie tylko duszpasterską, lecz także społeczną, odpowiadając na konkretne potrzeby wspólnot lokalnych, zwłaszcza tam, gdzie państwo nie jest w stanie zapewnić dostępu do nauki.

Również w Polsce edukacja katolicka jest ważnym elementem systemu wychowania. Obecnie działa tu kilkaset szkół i przedszkoli prowadzonych przez zgromadzenia zakonne oraz diecezje. Wielu rodziców wybiera te placówki, doceniając nie tylko wysoki poziom nauczania, ale także atmosferę szacunku, wspólnoty i wychowania w duchu wartości chrześcijańskich. Absolwenci podkreślają, że największym darem wyniesionym z takich szkół jest nie tylko wiedza, lecz także umiejętność rozeznawania dobra i odpowiedzialne podejście do życia. Widać jednak wyraźnie, że wobec trendów laicyzacyjnych to właśnie szkoły zakorzenione w wartościach mogą stać się lekarstwem na niepewność i chaos współczesności.

W tym kontekście w maju tego roku ważny głos zabrała s. Wiesława Hyzińska CSFN, przełożona prowincjalna Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. W swoim liście apelowała, by nie zaniedbywać edukacji katolickiej, przypominając, że szkoły prowadzone przez Kościół przetrwały zabory, wojny i komunizm. Jej słowa miały wymiar nie tylko historycznego wspomnienia, lecz także ostrzeżenia przed rezygnacją z wychowania opartego na wartościach. „Nie pozwólmy, by przyszłość naszych dzieci była kształtowana wyłącznie przez trendy i algorytmy” - pisała. Podkreślała również, że edukacja katolicka nie jest kosztem, lecz inwestycją w przyszłość. Zwracała uwagę, że jeśli barierą są kwestie finansowe, istnieją stypendia i różne formy wsparcia, które mogą otworzyć drogę do takich szkół każdemu dziecku.

Nowy rok szkolny niesie ze sobą wyzwania związane z rosnącymi kosztami utrzymania placówek, zmianami kulturowymi i coraz silniejszą sekularyzacją życia społecznego. Jest to jednak także czas nadziei na większe zaangażowanie rodziców, duszpasterzy i świeckich oraz odkrycie, że szkoły katolickie nie są reliktem przeszłości, lecz propozycją dla przyszłości. Ważnym zadaniem organów prowadzących pozostaje otwarcie się na nowe pola działania, w tym na przestrzeń internetu, w której młodzi i ich rodzice mogą odkryć dobro, jakie niesie edukacja oparta na wartościach.

Szkoły prowadzone z oddaniem przez siostry, braci, księży i świeckich współpracowników pozostają miejscami, w których młody człowiek uczy się szacunku, odpowiedzialności, krytycznego myślenia i solidarności. W zgiełku współczesnego świata jest to argument szczególnie mocny - wybór takiej szkoły staje się wyborem wychowania opartego na trwałych fundamentach.

U progu nowego roku szkolnego Kościół przypomina, że przyszłość społeczeństw nie zależy od rozwoju technologii i algorytmów, lecz od tego, jakie wartości przekażemy dzieciom i młodzieży. Edukacja katolicka, obecna od stuleci i wciąż dynamicznie rozwijająca się na całym świecie, pozostaje jedną z najważniejszych inwestycji w przyszłość człowieka.