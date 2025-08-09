Ugaszono pożar w historycznej katedrze w Kordobie
Wojciech Rogacin
Jak informuje katolicki portal OSV News, ogień pojawił się około godziny 21:00 w piątek, 8 sierpnia. Na miejsce przybyły trzy zastępy straży pożarnej, którym udało się szybko ugasić płomienie i nie doszło do wielkich zniszczeń w świątyni.
Pożar od zamiatarki?
Obecnie badane są przyczyny pożaru. Według OSV News, wstępnie podejrzewano, że zapaliła się mechaniczna zamiatarka i od niej zaprószył się ogień w budynku.
Portal dodaje, że świątynia powinna być otwarta dla wizytujących już w sobotę 9 sierpnia. Co roku katedrę w Kordobie odwiedza około 2 mln osób.
Na Liście Światowego Dziedzictwa
Zbudowana w VIII wieku jako meczet – na miejscu kościoła pw. Św. Wincentego - została w XIII wieku przekształcona w świątynię katolicką. Katedra jest wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
