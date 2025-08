Sudan zmaga się z jednym z największych kryzysów humanitarnych na świecie

Sudan: wojna, głód, przesiedlenia i choroby nękają ludność

W trwającym konflikcie domowym w Sudanie zginęło co najmniej 150 000 osób, a około 12 milionów zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów – co, według Organizacji Narodów Zjednoczonych i innych organizacji pomocowych, czyni z tej sytuacji największy kryzys humanitarny na świecie.

Vatican Media Podczas gdy wyniszczająca wojna nadal sieje śmierć i zniszczenie w atmosferze pozornej obojętności świata, przypadki cholery nadal rozprzestrzeniają się po całym kraju, a dziesiątki tysięcy dzieci są szczególnie narażone na skutki epidemii. Sudan pogrążył się w wojnie domowej w kwietniu 2023 r. po wybuchu walki o władzę między armią, a potężną paramilitarną grupą RSF (Siły Szybkiego Wsparcia). Wojna doprowadziła do klęski głodu, masowego łamania prawa międzynarodowego i praw ludności cywilnej, a także do oskarżeń o ludobójstwo w zachodnim Darfurze. Niepokój Unii Afrykańskiej W przededniu zaplanowanych na ten tydzień rozmów pokojowych – zaledwie kilka dni po tym, jak RSF ogłosiło utworzenie 15-osobowej rady rządzącej i powołanie rządu równoległego – Unia Afrykańska stanowczo reaguje. Organizacja wzywa państwa członkowskie oraz społeczność międzynarodową, by nie uznawały konkurencyjnego rządu, ostrzegając, że działania RSF mogą jeszcze bardziej podzielić Sudan i przekreślić wszelką nadzieję na rozwiązanie konfliktu drogą negocjacji. Obecnie armia kontroluje Chartum oraz większość północy, wschodu i centrum kraju, podczas gdy RSF dominuje w Darfurze i częściach Kordofanu, gdzie – według lokalnych organizacji praw człowieka – w ostatnich atakach zginęły setki osób. Jeden z najbiedniejszych krajów świata Jeszcze przed wybuchem wojny Sudan był jednym z najbiedniejszych państw na świecie, mimo że jest krajem wydobywającym złoto. W ostatniej dekadzie przywódca RSF, generał Dagalo, przekształcił swoją formację w potężną siłę, która interweniowała m.in. w konfliktach w Libii i Jemenie. Według doniesień kontroluje część kopalń złota w Sudanie i nielegalnie przemyca kruszec do bogatych państw Zatoki Perskiej. Plany RSF dotyczące utworzenia konkurencyjnego rządu wzbudzają obawy, że Sudan może się podzielić po raz drugi – po oddzieleniu się Sudanu Południowego w 2011 roku. Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.