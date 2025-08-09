Stolica Apostolska: nieuczciwy handel pogłębia ubóstwo

Nędza nie jest nieunikniona. Musi zostać przezwyciężona. Niesprawiedliwy handel uderza w kraje słabsze – mówił abp Gabriele Caccia, stały obserwator Watykanu przy ONZ, podczas trzeciej Międzynarodowej Konferencji w sprawie Krajów Rozwijających się Bez Dostępu do Morza. Konferencja została zorganizowana 6 sierpnia w Awazie w Turkmenistanie.

Alessandro De Carolis – Watykan

Istnieje handel o zdrowych fundamentach – oparty „na zasadzie powszechnego przeznaczenia dóbr”, który zapewnia rozwój, a tym samym godność. Niestety istnieją też formy „handlu niesprawiedliwego”, które krzywdzą regułami „niesprawiedliwymi na szczeblu międzynarodowym” państwa strukturalnie słabsze, „często cierpiące na brak kapitału, dodatkowo pogłębiony ciężarem długu zagranicznego”. Na te aspekty zwrócił uwagę abp Gabriele Caccia, stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Nowym Jorku, w swojej wypowiedzi na konferencji w Turkmenistanie.

Według zasad solidarności

Arcybiskup wskazał, że to właśnie kraje rozwijające się bez dostępu do morza szczególnie odczuwają skutki nieuczciwego handlu, który w tych regionach łatwo prowadzi do „intensywnej nadmiernej eksploatacji środowiska”, skutkując „głodem i ubóstwem”. Aby odwrócić ten scenariusz – stwierdził abp Caccia – „handel musi być kształtowany przez wymagania sprawiedliwości i solidarności”. Handel międzynarodowy odpowiednio ukierunkowany promuje rozwój, może tworzyć nowe miejsca pracy i dostarczać potrzebnych zasobów.

Ubóstwo jest skutkiem niesprawiedliwości

Watykański dyplomata wezwał wspólnotę międzynarodową do wdrożenia realnej woli politycznej, zwłaszcza na rzecz krajów omawianych na konferencji w Turkmenistanie, często dotkniętych formami ubóstwa rozległego i złożonego, które pozbawia miliony ludzi ich podstawowych potrzeb.

Kraje te – przypomniał abp Caccia – choć różnią się historią, kulturą i gospodarką, „stają wobec tych samych wyzwań systemowych, w tym nie do udźwignięcia ciężaru długu, wysokich kosztów transportu, a także podatności na zmiany klimatyczne i wstrząsy zewnętrzne”. Ubóstwo – zaznaczył – „wynika z różnych form pozbawienia kulturowego i z negowania praw kulturalnych, ale nie jest ono nieuniknione; jest konsekwencją niesprawiedliwych struktur i decyzji politycznych, a zatem może i musi zostać przezwyciężone”.

Handel powinien służyć dobru wszystkich

Osoba ludzka – podsumował abp Caccia – „musi pozostać w centrum wszystkich strategii rozwoju”, a handel i wzrost gospodarczy „nie są celem samym w sobie, lecz środkami do promowania integralnego rozwoju człowieka i postępu dobra wspólnego”.