Niezwykłe odkrycia arecheologiczne pod Placem Weneckim w Rzymie

Prace archeologiczne na Placu Weneckim w Rzymie prowadzone są w związku z budową stacji metra (© Soprintendenza archeologica )

W sercu Rzymu, podczas budowy stacji metra linii C na Placu Weneckim, archeolodzy natrafili na wyjątkowe ślady życia codziennego sprzed wieków. Pod wizytówką Wiecznego Miasta, odkryto bogaty krajobraz archeologiczny sięgający czasów republikańskich i średniowiecznych.

Maria Milvia Morciano - Watykan

Antyczne domy i droga przez wieki

Pod nadzorem rzymskiej Specjalnej Służby Archeologicznej odkopano wielopoziomowy budynek typu insula, datowany na schyłek republiki i początki cesarstwa. Prawdopodobnie mieścił mieszkania dla mniej zamożnych rodzin oraz warsztaty rzemieślnicze. Znajduje się on w pobliżu starożytnej drogi – Via Flaminia – której przebieg ze średniowiecza również udało się zidentyfikować. Choć oryginalne rzymskie brukowanie nie przetrwało, warstwy ubitej ziemi świadczą o nieprzerwanym wykorzystywaniu tej trasy przez całe stulecia.

Prace prowadzone są w związku z budową stacji metra (© Soprintendenza archeologica)

Rzym średniowieczny

Pośród znalezisk natrafiono także na pozostałości średniowiecznej działalności produkcyjnej – wapienniki, czyli piece do wypalania marmuru na wapno, zlokalizowane przy dawnej Via Flaminia. Takie znaleziska rzucają nowe światło na praktyczny, często niedostrzegany wymiar życia w średniowiecznym Rzymie, który – choć mniej spektakularny – był nieodłączną częścią miejskiego krajobrazu.

„Palimpsest miasta”

„Te znaleziska oferują unikalną możliwość głębszego zrozumienia historycznej topografii centrum Rzymu” – podkreśla Marta Baumgartner, kierownik naukowa wykopalisk. Daniela Porro, specjalna konserwator zabytków Rzymu, mówi z kolei o „palimpsestowej” naturze i uroku tych odkryć archeologicznych, gdzie różne epoki przenikają się i odsłaniają w toku badań.

Jak mówią archeolodzy, dzięki odkryciom można lepiej poznać historię Rzymu (© Soprintendenza archeologica)

Nie tylko wartość naukowa

Nowa stacja metra przy Placu Weneckim została zaprojektowana tak, by nie tylko służyć jako punkt transportowy, ale też jako przestrzeń prezentująca dziedzictwo, które ujawniają prowadzone prace. Jak podkreślają autorzy projektu, inwestycja realizowana na zlecenie władz miejskich, może stać się żywym archiwum pamięci Rzymu – miejscem, które łączy teraźniejszość z przeszłością i udostępnia ją mieszkańcom oraz turystom.