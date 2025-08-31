Polscy lekarze wyruszają na misję „Ocal Życie” do Republiki Środkowoafrykańskiej

Już 6 października w Republice Środkowoafrykańskiej rozpocznie się kolejna misja medyczna „Ocal Życie” (Pro Spe)

Śmiertelność okołoporodowa w Republice Środkowoafrykańskiej należy do najwyższych na świecie. Już 6 października rozpocznie się tam kolejna misja medyczna „Ocal Życie”. Polscy lekarze będą codziennie operować w stolicy Bangi i szkolić miejscowych medyków. Akcja potrwa do 23 października.

Łukasz Wacławek

Edukacja lekarzy kluczem do zmiany

Misja „Ocal Życie” jest kontynuacją rozpoczętych kilka lat temu działań, których celem jest poprawa opieki medycznej poprzez edukację lokalnych lekarzy i personelu. Jak podkreśla koordynatorka projektu, Izabela Cywa, szkolenie miejscowych specjalistów przynosi konkretne efekty. Jeden z pierwszych lekarzy przygotowywanych przez Polaków, dziś operuje także w Polsce. „To jest właśnie sens misji: szkolić lekarzy, którzy potem sami mogą przeprowadzać dziesiątki, a nawet setki operacji ratujących życie kobiet i dzieci” – powiedziała rozmówczyni Vatican News – Radia Watykańskiego, Izabela Cywa.

Misja „Ocal Życie” jest kontynuacją rozpoczętych kilka lat temu działań (© Pro Spe)

Projekt koncentruje się szczególnie na ginekologii i położnictwie, ponieważ – jak wskazuje Cywa – w kraju liczącym kilka milionów kobiet jeszcze niedawno pracowało jedynie szesnastu ginekologów. Braki kadrowe w połączeniu z ubogą infrastrukturą szpitalną sprawiają, że wiele porodów kończy się tragicznie.

Trudne warunki i nadzieja

W tym roku polscy lekarze - podobnie jak rok temu - odwiedzą szpital św. Ojca Pio w Bangi. Za placówkę odpowiedzialny jest brat zakonny Zgromadzenia Apostołów Jezusa Ukrzyżowanego, Janusz Gaweł.

„W Republice Środkowoafrykańskiej lekarzy jest bardzo mało, a warunki pracy są katastroficzne. W szpitalach często brakuje prądu i wody, sprzęt szybko się psuje, a pacjentów nie stać na podstawową opiekę medyczną. Mimo to dzięki wspólnej pracy z polskimi lekarzami udaje się ratować życie matek i dzieci” – zaznacza misjonarz w rozmowie z Vaitcan News.

Gaweł dodaje, że misja przynosi wymierne owoce. Kobiety po operacjach wracają, by podziękować lekarzom, a szkoleni miejscowi medycy mogą kontynuować leczenie po zakończeniu wizyty Polaków. „To jest miłość do Boga i człowieka, która ratuje życie w jednym z najbiedniejszych krajów świata” – podkreśla.

Wyróżnione 11/05/2025 Nowy ambulans dla kliniki w Boliwii dzięki wsparciu z Polski Kupiono ambulans za 80 tysięcy dolarów dla kliniki w San Ramón w Boliwii. Inicjatywę wsparły fundacja Pro Spe, MIVA Polska i diecezja tarnowska, odpowiadając na apel misjonarza ...

Wspólny wysiłek i zbiórka na sprzęt

Polscy lekarze przez ponad dwa tygodnie będą codziennie operować w Bangi, a także prowadzić kwalifikacje do najtrudniejszych zabiegów ginekologicznych. Do zespołu dołączy profesor ginekologii, która poprowadzi część konsultacji i szkoleń.

Misja nie byłaby możliwa bez wsparcia darczyńców. Rzeszowska Fundacja Pro Spe, współorganizator akcji, prowadzi zbiórkę na zakup sprzętu i materiałów medycznych. Wciąż potrzebne są nici chirurgiczne, aparatura do koagulacji oraz narzędzia do sterylizacji. Jak przekazała Jadwiga Ciurkot z fundacji - wpłat można dokonywać m.in. poprzez stronę internetową fundacji.

Misja nie byłaby możliwa bez wsparcia darczyńców (© Izabela Cywa)

Misja miłości i solidarności

„Ocal Życie” to już kolejna edycja polskiej pomocy w Bangi. Projekt powstał z inicjatywy dr Anny Paczkowskiej i Izabeli Cywy, które od kilkunastu lat pracują w Republice Środkowoafrykańskiej i dobrze znają tamtejsze realia. Początkowo prowadziły projekt „Bezpieczna mama”, którego celem było zmniejszenie śmiertelności matek w czasie porodu.

„Ocal Życie” to już kolejna edycja polskiej pomocy w Bangi (© Pro Spe)

„Zorientowałyśmy się, że trzeba tam edukować lekarzy. Zaproponowała to dr Anna Paczkowska, lekarz ginekolog, która spędziła kilka rezydentur z nami” – powiedziała rozmówczyni Vatican News – Radia Watykańskiego, Izabela Cywa.

(autor jest pracownikiem Polskiego Radia Rzeszów)