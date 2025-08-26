Patriarchowie Jerozolimy: zapowiedź o wrotach piekieł w Gazie nabiera kształtów

Wydaje się, że zapowiedź rządu izraelskiego, według której «otworzą się wrota piekieł», rzeczywiście nabiera tragicznych kształtów – czytamy w opublikowanej dziś wspólnej deklaracji Patriarchatu Grecko-Prawosławnego Jerozolimy i Patriarchatu Łacińskiego Jerozolimy w sprawie decyzji rządu izraelskiego o przejęciu pełnej kontroli nad miastem Gaza. Deklarację ogłosili: Teofil III, Patriarcha prawosławny i kard. Pierbattista Pizzaballa, Patriarcha katolicki.

Vatican News

Publikujemy pełną treść deklaracji:

„Na ścieżce sprawiedliwości jest życie, jej droga nie prowadzi do śmierci” (Prz 12,28).

Kilka tygodni temu rząd izraelski ogłosił swoją decyzję o przejęciu pełnej kontroli nad miastem Gaza. W ostatnich dniach media wielokrotnie informowały o masowej mobilizacji wojskowej i przygotowaniach do nadchodzącej ofensywy. Te same doniesienia wskazują, że ludność miasta Gaza, gdzie mieszka kilkaset tysięcy cywilów – i gdzie znajduje się nasza wspólnota chrześcijańska – ma zostać ewakuowana i przesiedlona na południe Strefy. W chwili ogłoszenia niniejszej deklaracji wydano już nakazy ewakuacji dla kilku dzielnic Gazy. Napływają kolejne informacje o ciężkich bombardowaniach. Dochodzi do nowych zniszczeń i ofiar śmiertelnych w sytuacji, która była już dramatyczna przed rozpoczęciem operacji. Wydaje się, że zapowiedź rządu izraelskiego, iż «otworzą się wrota piekieł», rzeczywiście nabiera tragicznych kształtów. Doświadczenie poprzednich kampanii w Gazie, deklarowane intencje rządu izraelskiego dotyczące trwającej operacji oraz docierające do nas wiadomości z terenu dowodzą, że operacja nie jest jedynie groźbą, ale realnością, która już jest w fazie realizacji.

Od wybuchu wojny kompleks grecko-prawosławny św. Porfiriusza i kompleks łaciński Świętej Rodziny stały się schronieniem dla setek cywilów. Wśród nich są osoby starsze, kobiety i dzieci. W kompleksie łacińskim od wielu lat przyjmujemy osoby z niepełnosprawnościami, którym posługują Siostry Misjonarki Miłości. Podobnie jak inni mieszkańcy Gazy, również uchodźcy przebywający w tych miejscach będą musieli zgodnie z sumieniem podjąć decyzję, co dalej. Wśród tych, którzy schronili się w murach tych budynków, wielu jest osłabionych i niedożywionych z powodu trudności ostatnich miesięcy. Opuszczenie miasta Gaza i próba ucieczki na południe byłaby równoznaczna z wyrokiem śmierci. Z tego powodu kapłani i siostry zdecydowali się pozostać i nadal opiekować się wszystkimi, którzy znajdą się w obu kompleksach.

Nie wiemy dokładnie, co wydarzy się na miejscu – nie tylko wobec naszej wspólnoty, ale wobec całej ludności. Możemy jedynie powtórzyć to, co już wcześniej mówiliśmy: nie może istnieć przyszłość oparta na uwięzieniu, wysiedleniu Palestyńczyków czy na zemście. Powtarzamy słowa, które kilka dni temu wypowiedział papież Leon XIV: «Wszystkie narody, nawet te najmniejsze i najsłabsze, muszą być szanowane przez możnych w swojej tożsamości i prawach, szczególnie w prawie do życia na własnej ziemi; i nikt nie może zmuszać ich do przymusowego wygnania» (Przemówienie do grupy uchodźców z Chagos, 23.08.2025).

To nie jest właściwa droga. Nie istnieje żadna racja, która usprawiedliwiałaby celowe i wymuszone wysiedlanie ludności cywilnej.

Nadszedł czas, aby położyć kres tej spirali przemocy, zakończyć wojnę i postawić na pierwszym miejscu dobro wspólne ludzi. Zniszczeń było już dość – zarówno w ziemi, jak i w życiu osób. Nie ma żadnej racji, by przetrzymywać cywilów jako więźniów lub zakładników w dramatycznych warunkach. To najwyższy czas, by rodziny wszystkich stron konfliktu, które tak długo cierpiały, mogły rozpocząć drogę uzdrowienia.

Z równą pilnością wzywamy wspólnotę międzynarodową, aby podjęła działania na rzecz zakończenia tej bezsensownej i niszczącej wojny, a także aby zaginione osoby i izraelscy zakładnicy mogli powrócić do domów.

„Na ścieżce sprawiedliwości jest życie, jej droga nie prowadzi do śmierci” (Prz 12,28). Módlmy się, aby nasze serca się nawróciły, byśmy mogli kroczyć ścieżkami sprawiedliwości i życia – dla Gazy i całej Ziemi Świętej.