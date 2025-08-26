Pakistan: Caritas niesie pomoc poszkodowanym w powodziach

Dyrektor Caritas Pakistan poinformował, że 2,5 tys. rodzin dotkniętych powodziami – około 17,5 tys. osób – otrzyma pomoc w postaci paczek żywnościowych, artykułów higienicznych i wody pitnej.

W związku z niszczycielskimi powodziami, jakie nawiedziły Pakistan 15 i 16 sierpnia, tamtejszy Caritas pracuje nad zapewnieniem pomocy i opieki osobom dotkniętym skutkami żywiołu.

„Kościół wspiera poszkodowane rodziny poprzez modlitwę i konkretne działania. Caritas Pakistan aktywnie reaguje na sytuację. Apelujemy o dalsze wsparcie do wszystkich wiernych, a także do naszych lokalnych i międzynarodowych partnerów” – powiedział w rozmowie z agencją Fides abp Benny Mario Travas, metropolita Karaczi i przewodniczący Caritas Pakistan.

W Karaczi ogłoszono stan wyjątkowy w związku z nowymi ostrzeżeniami przed powodziami i ulewnymi deszczami w prowincji Sindh na południu kraju. W wyniku powodzi zginęło co najmniej siedem osób, a doniesienia wskazują na zniszczenia infrastruktury w całym regionie.

Pomoc jest w drodze

Biorąc pod uwagę skalę zniszczeń, dyrektor wykonawczy Caritas Pakistan, Amjad Gulzar, określił sytuację jako kryzysową. Wyjaśnił, że natychmiastowa pomoc jest dostarczana w różnych obszarach dotkniętych powodzią.

„Nasze zespoły są na miejscu, oceniają potrzeby i zapewniają żywność, schronienie, opiekę medyczną oraz przywracają godność poszkodowanym rodzinom, teraz również na południu kraju” – powiedział Amjad Gulzar. Zespół Caritas ocenia zniszczenia i koordynuje działania pomocowe. Wolontariusze i władze lokalne odwiedzają dotknięte katastrofą tereny, aby określić ich potrzeby.

Dyrektor wykonawczy poinformował, że pomoc w postaci paczek żywnościowych, artykułów higienicznych i wody pitnej otrzyma 2,5 tys. rodzin dotkniętych powodzią, czyli około 17,5 tys. osób.

Caritas Pakistan uruchomiła również 15 bezpłatnych punktów medycznych, aby pomóc w walce z chorobami spowodowanymi powodzią, oraz zapewniła schronienie osobom, które straciły swoje domy.

Potrzebna jest natychmiastowa pomoc

Obecnie pierwszeństwo w otrzymywaniu pomocy mają rejony najbardziej dotknięte kataklizmem. Amjad Gulzar wyjaśnił, że Caritas koncentruje się przede wszystkim na „priorytetowym traktowaniu odizolowanych i trudno dostępnych społeczności”. Na tych terenach zapewnia mobilne jednostki medyczne, aby ułatwić ludziom dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej.

Dyrektor zaapelował do organizacji społeczeństwa obywatelskiego, darczyńców i partnerów o zjednoczenie sił w odpowiedzi na kryzys humanitarny w Pakistanie. Podkreślił, że „natychmiastowe wsparcie jest niezbędne, aby ratować życie, chronić rodziny i przywrócić godność osobom dotkniętym katastrofą”.