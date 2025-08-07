Nagasaki i Nowy Jork: duchowy most modlitwy o pokój

Z okazji 80. rocznicy tragedii zrzucenia bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki Wspólnota Sant’Egidio wspólnie z archidiecezją Nagasaki, we współpracy z Ruchem Focolari organizują duchowy most modlitewny z Nowym Jorkiem. W obu miejscach przez 75 godzin wierni modlą się o pokój.

Wojciech Rogacin

Czuwanie trwa już od 6 sierpnia (od godz. 1:00 w nocy czau polskiego) i będzie się odbywać do 9 sierpnia (4:00 rano czasu polskiego). Wierni modlą się nieustannie w kaplicy Najświętszego Serca Jezusa i Maryi w Nowym Jorku oraz kaplicy Matki Bożej z Nagasaki przy bazylice Urakami. W obu kaplicach czuwanie będzie odbywać się nieprzerwanie, tworząc duchowy most komunii i solidarności.

Intencja modlitewna obejmuje wszystkie ofiary trwających na świecie konfliktów.

Istnieje również możliwość uczestnictwa zdalnie, poprzez przesłanie swojej modlitwy online.

Tragedie z 6 i 9 sierpnia

Rankiem w poniedziałek 6 sierpnia 1945 roku, gdy w Nowym Jorku była jeszcze niedzielna noc, amerykańskie lotnictwo zrzuciło pierwszą bombę atomową na Hiroszimę.

Trzy dni później, w czwartek 9 sierpnia rano, druga — jeszcze silniejsza — zniszczyła doszczętnie Nagasaki. Bombardowania nuklearne Hiroszimy i Nagasaki pozostają do dziś jedynymi przypadkami celowego użycia broni jądrowej w czasie wojny.