Nagasaki i Nowy Jork: duchowy most modlitwy o pokój
Wojciech Rogacin
Czuwanie trwa już od 6 sierpnia (od godz. 1:00 w nocy czau polskiego) i będzie się odbywać do 9 sierpnia (4:00 rano czasu polskiego). Wierni modlą się nieustannie w kaplicy Najświętszego Serca Jezusa i Maryi w Nowym Jorku oraz kaplicy Matki Bożej z Nagasaki przy bazylice Urakami. W obu kaplicach czuwanie będzie odbywać się nieprzerwanie, tworząc duchowy most komunii i solidarności.
Intencja modlitewna obejmuje wszystkie ofiary trwających na świecie konfliktów.
Istnieje również możliwość uczestnictwa zdalnie, poprzez przesłanie swojej modlitwy online.
Tragedie z 6 i 9 sierpnia
Rankiem w poniedziałek 6 sierpnia 1945 roku, gdy w Nowym Jorku była jeszcze niedzielna noc, amerykańskie lotnictwo zrzuciło pierwszą bombę atomową na Hiroszimę.
Trzy dni później, w czwartek 9 sierpnia rano, druga — jeszcze silniejsza — zniszczyła doszczętnie Nagasaki. Bombardowania nuklearne Hiroszimy i Nagasaki pozostają do dziś jedynymi przypadkami celowego użycia broni jądrowej w czasie wojny.
