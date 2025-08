Nagasaki: dzwon z katedry zniszczonej przez bombę atomową zabrzmi ponownie

80 lat temu, niszczycielska energia broni atomowej przyniosła ogromne straty. Po latach, kiedy wśród odbudowanych budynków, do funkcjonalności przywrócono także katedrę w dzielnicy Urakami, miejsce po zniszczonym dzwonie pozostało puste. W ostatnich miesiącach, kilku amerykańskich katolików zebrało fundusze na odbudowę tego dzwonu i podarowało go kościołowi katedralnemu archidiecezji Nagasaki.

ks. Marek Weresa – Watykan

Znak przebaczenia

„Ten nowy dzwon został właśnie zainstalowany w pustej dotąd dzwonnicy i zabrzmi po raz pierwszy dokładnie o tej samej godzinie, o której 9 sierpnia 1945 roku bomba atomowa eksplodowała nad Nagasaki” - wskazał arcybiskup Nagasaki, Peter Michiaki Nakamura.

Pierwszy dźwięk nowego dzwonu rozlegnie się o godz. 11:04. Dla arcybiskupa jego dźwięk będzie „wezwaniem do pamięci o ofiarach i modlitwą o pokój. Fakt, że dzwon zniszczony przez bombę atomową zbudowaną i zrzuconą przez USA został odbudowany i podarowany przez amerykańskich obywateli, a przyjęty przez kościół w Urakami, stanowi konkretny znak przebaczenia, pojednania i nadziei”. Dla pasterza wspólnoty diecezjalnej Nagasaki jest to dowód na to, że „możemy razem iść drogą ku realizacji pokoju na świecie”.

Zniszczona katedra w Nagasaki, 1945

Rok nadziei

Abp Nakamura powiedział: „Mam nadzieję, że za każdym razem, gdy zabrzmi dźwięk tego dzwonu, ludzie będą wspominać tamte wydarzenia i zaangażują się, z nadzieją, w budowanie pokoju”.

Przeżywamy Rok Jubileuszowy – „rok nadziei”. „Rok 2025 to 80. rocznica zakończenia wojny i ataku atomowego. To okazja, by ponownie zastanowić się nad znaczeniem zapobiegania wojnie, modlitwą o zakończenie trwających obecnie konfliktów na świecie oraz promowaniem nie tylko zakazu używania broni jądrowej, ale również jej produkcji i posiadania” - zaakcentował hierarcha.

Arcybiskup Nagasaki dodał: „Wiele osób uważa wojnę za coś złego, ale jednocześnie, jeśli Japonia zostałaby zaatakowana przez inne państwo, wielu uznałoby za konieczne odpowiedzieć wojną. Dlatego tak ważne jest już teraz budować więzi współpracy i wzajemnego zrozumienia, by wojna nie miała nawet szansy się rozpocząć”.

W tym duchu archidiecezja Nagasaki, wspólnie z diecezją Hiroszimy, nawiązała partnerstwo z diecezjami Seattle i Santa Fe w USA – dla wspólnego celu: świata wolnego od broni nuklearnej.

„Uważam, że bardzo ważne jest promowanie takich relacji i więzi z innymi” - podkreślił hierarcha.

Zbrojenia i lęki

Japońska Konferencja Biskupów opublikowała ostatnio dokument o pokoju, upamiętniający 80 lat od ataku atomowego. W dokumencie pojawia się pytanie: „Groza i zło wojny są dla wielu oczywiste, ale musimy uczyć się z doświadczenia sprzed 80 lat i pamiętać, że idee i wartości przekazywane w codziennym życiu zmieniały opinię publiczną i doprowadziły do konfliktu. Czy Japonia naprawdę podąża dziś drogą pokoju?”.

Arcybiskup Nagasaki zauważa: „Biorąc pod uwagę ekspansję zbrojeń i obecny system edukacji w Japonii, trudno powiedzieć, że kraj rzeczywiście kroczy drogą pokoju. Społeczeństwo japońskie jest bardzo konkurencyjne, często zdominowane przez pogoń za zyskiem i wyraźny materializm. W takiej rzeczywistości łatwo o konflikty oparte na walce i podboju”.

Niepokój budzi fakt, że na Okinawie i wyspach Nansei instaluje się jednostki rakietowe „do celów obronnych”. „Także w regionie Kiusiu trwają wzmocnienia baz wojskowych w celach defensywnych” - precyzuje abp Nakamura.

Dla duchownego, Kościół „musi czuwać, by edukacja szkolna nie stała się – niepostrzeżenie – jednostronna i ukierunkowana na przygotowanie do wojny, promując fałszywe przekonanie, że pokój można osiągnąć siłą militarną”. W tym kontekście – jak podkreśla Nakamura – „Kościół ma obowiązek głosić miłość, przebaczenie i dar z siebie dla innych – nie tylko słowem, ale konkretnym stylem życia”.

Walka o pokój

Podczas II wojny światowej – przypomniał hierarcha – „także Japonia dopuściła się okrutnych i haniebnych czynów wobec innych narodów. Wówczas jednak Kościół katolicki w Japonii nie był w stanie głośno się sprzeciwić czy zaprotestować”.

Jednym z powodów mógł być fakt, że „chrześcijanie byli nazywani 'yaso' (pogardliwy termin oznaczający chrześcijan – przyp. red.) i dyskryminowani jako 'nie patrioci'. Każdy, kto sprzeciwiał się wojnie – nawet niechrześcijanin – był tak określany. Mimo to sądzę, że brakowało odwagi, by – nawet ryzykując prześladowania – krzyczeć w obronie pokoju”.

Dziś – jak mówi – „Konferencja Episkopatu może i powinna głosić przesłanie pokoju. I oczywiście modlić się o pokój. Po wizytach dwóch papieży w Japonii, lud japoński głębiej odczuł ważną rolę Kościoła w promowaniu pokoju. Wspierany przez przesłanie i zaangażowanie Następcy Piotra, Kościół w Japonii – jako naród dotknięty bombami atomowymi – wierzy, że może coraz bardziej pełnić swoją misję jako głosiciel pokoju”.

Papież Franciszek w Nagasaki, 2019 (Vatican Media)