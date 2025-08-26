Mozambik: tragiczna sytuacja w prowincji Cabo Delgado

Ponad 50 tys. osób zostało wysiedlonych w ostatnich tygodniach z północnej prowincji Cabo Delgado w Mozambiku z powodu nowej fali ataków terrorystycznych.

Nathan Morley

W ostatnich tygodniach, w wyniku nowej fali ataków terrorystycznych, ponad 50 tys. osób zostało wysiedlonych z prowincji Cabo Delgado. To największa fala przymusowych przesiedleń w prowincji Cabo Delgado od lutego, co jeszcze bardziej pogłębia już i tak dramatyczny kryzys humanitarny.

Według organizacji Lekarze bez Granic (MSF – Médecins Sans Frontières), całe rodziny – w tym dzieci, kobiety w ciąży i osoby starsze – uciekły ze swoich domów, często wędrując przez wiele dni, aby dotrzeć do prowizorycznych obozów. Wielu obawia się o swoje życie, jeśli zostaną na miejscu, jednak po ucieczce napotykają ogromne trudności w dostępie do żywności, schronienia i opieki zdrowotnej.

Cabo Delgado, niegdyś znane ze swoich złóż gazu ziemnego i kopalni rubinów, stało się epicentrum brutalnego konfliktu. Od 2017 r. islamscy ekstremiści powiązani z Państwem Islamskim przeprowadzają ataki w całym regionie.

Ponad 5 tys. osób zostało zabitych, a ponad milion wysiedlonych. Bojownicy powiązani z Asz-Szabab nadal atakują ludność cywilną, a coraz częściej pojawiają się doniesienia o porwaniach dzieci i zmuszaniu ich do walki jako żołnierze.

Trwająca przemoc doprowadziła do ograniczenia usług medycznych i utrudniła przemieszczanie się pracowników służby zdrowia i dotkniętych społeczności.

W ostatnich dniach organizacja Lekarze bez Granic wezwała do ochrony personelu medycznego i placówek medycznych oraz zaapelowała o skoordynowaną pomoc humanitarną na obszarach przyjmujących wysiedloną ludność.