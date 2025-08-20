Mniej katolickich czasopism w USA. Zniknie m.in. amerykański Our Sunday Visitor

Amerykański katolicki wydawca, Our Sunday Visitor Inc. (OSV), ogłosił, że do grudnia 2025 roku zakończy prawie całą swoją działalność periodyczną, w tym wydawanie swojego flagowego magazynu Our Sunday Visitor (Gość Niedzielny). Działać nadal będzie natomiast agencja informacyjna OSV News, która została powołana w 2023 roku.

Tomasz Zielenkiewicz

W komunikacie prasowym z 14 sierpnia OSV stwierdziło, że decyzja ta jest „częścią strategicznej zmiany w odpowiedzi na zmieniające się wzorce czytelnicze i szybko ewoluujący krajobraz medialny”. Wpisuje się to w szerszy trend, ponieważ wiele amerykańskich gazet diecezjalnych zaprzestało wydawania wersji drukowanych i zaczęło w większym stopniu polegać na stronach internetowych i mediach społecznościowych.

Katolickie gazety, czasopisma i biuletyny od co najmniej 10 lat odnotowują gwałtowny spadek popularności. Według danych Catholic Media Association, organizacji zrzeszającej dziennikarzy katolickich w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, w 2006 r. w USA było 196 gazet katolickich o nakładzie 6,5 mln egzemplarzy. W 2020 r. liczba gazet spadła o 40% do 118, a nakład wyniósł 3,8 mln egzemplarzy.

Nie jest jasne, ilu pracowników Our Sunday Visitor Inc. straci pracę ani czy pracownicy zostaną przeniesieni do innych działów firmy. Wśród publikacji, które zostały wycofane, znajdują się OSV Kids, The Priest, The Deacon oraz magazyn Our Sunday Visitor.

OSV będzie również nadal wydawać angielską wersję watykańskiej gazety L'Osservatore Romano.

Magazyn „Our Sunday Visitor” ostatni numer opublikuje w październiku. OSV Kids zakończy działalność wraz z wydaniem wrześniowym. W grudniu wydany zostanie ostatnie czasopismo The Priest, natomiast The Deacon kończy swoją działalność z wydaniem listopadowo-grudniowym.

Our Sunday Visitor zostało założone w 1912 roku przez ówczesnego ks. Johna Francisa Nolla, księdza z Indiany, który na początku swojej posługi poczuł powołanie do rozszerzenia działań ewangelizacyjnych zarówno wśród wiernych katolików, jak i niekatolików. Zdecydował, że najlepszą formą będą publikacje katolickie.

Sukces broszur katechetycznych Nolla ostatecznie skłonił go do założenia miesięcznika, a następnie ogólnokrajowego tygodnika Our Sunday Visitor, którego nakład osiągnął później prawie milion egzemplarzy. Aż do swojej śmierci w 1956 roku Noll (który został mianowany arcybiskupem honorowym, będąc biskupem diecezji Fort Wayne w stanie Indiana) kontynuował swoje pionierskie działania w zakresie wykorzystania środków masowego przekazu do promowania wiary katolickiej.

(Autor jest pracownikiem Polskiego Radia)