Rzym ciągle do odkrycia. Ks. Waldemar Turek o skarbach Wiecznego Miasta

Jakie są ślady Kopernika w Rzymie, dlaczego Jan Paweł II kazał umieścić wizerunek Maryi na Placu św. Piotra, co zauważył Dante na moście Świętego Anioła w 1300 roku? O tych i innych pasjonujących miejscach i wydarzeniach w Rzymie opowiada mieszkający w Wiecznym Mieście od 38 lat ksiądz dr Waldemar Turek, autor albumu: „Rzym. Miasto wiecznej nadziei”.

Wojciech Rogacin - Watykan

Sądzę, że dużo osób przyjeżdża do Rzymu z nastawieniem duchowym. Nie traktują pobytu w Rzymie tylko jako wakacje i zwykły urlop, dlatego Staram się w moich książkach zaproponować pewną refleksję, – mówi ksiądz Waldemar Turek, autor albumu: „Rzym. Miasto wiecznej nadziei”, mieszkający od 38 lat w Wiecznym Mieście.

Na Rok Jubileuszowy nakładem Wydawnictwa Jedność ks. Turek wydał bogaty album "Rzym. Miasto wiecznej nadziei", w którym opisuje z wielką erudycją mało znane, a czasem zupełnie nieznane pielgrzymom i turystom z Polski skarby historii Watykanu i Rzymu, wśród nich wiele związanych z Polską i Polakami. Wkrótce nakładem wydawnictwa Jedność ukaże się jego kolejna książka "Pocztówki z Italii".

Ks. Waldemar Turek z albumem "Rzym. miasto wiecznej nadziei" oraz książką "Pocztówki z Rzymu"

Ks. Waldemar Turek, doktor habilitowany nauk teologicznych i doktor nauk humanistycznych, jest kierownikiem sekcji łacińskiej Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, wykładowcą łaciny na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie. W wywiadzie z Vatican News ujawnia mało znane fakty z historii Wiecznego Miasta, w jaki sposób odkrywa wciąż skarby Rzymu, radzi w jaki sposób zwiedzać to "miasto wiecznej nadziei".

Wojciech Rogacin: Dlaczego Rzym jest miastem wiecznej nadziei?

Ks. Waldemar Turek: Chcę przede wszystkim powiedzieć, że tytuł albumu „Rzym. Miasto wiecznej nadziei” zaproponowało samo Wydawnictwo Jedność, biorąc pod uwagę moją poprzednią publikację „Pocztówki z Rzymu”, ale także zbliżający się okres Jubileuszu Roku Świętego. Jubileusz, który obecnie przeżywamy, jest obchodzony pod znakiem nadziei chrześcijańskiej. Odnoszę wrażenie, że we współczesnym świecie, tej nadziei nam wszystkim - a przynajmniej wielu - brakuje. Ojciec Święty Franciszek chciał więc zaproponować ten temat Jubileuszu, ważny z punktu widzenia teologicznego, ale także duchowego i bardzo praktycznego; należy przypominać ludziom o tym, że nadzieja jest czymś zasadniczym w naszym codziennym życiu, a Rzym jest świadkiem wyjątkowych wydarzeń z nadzieją związanych.

W Wiecznym Mieście możemy spotkać się ze śladami pięknych postaci, ludzi, którzy w różnych okresach, często bardzo trudnych w wielu aspektach, tę nadzieję zachowywali i - co więcej - ją pogłębiali. Jeżeli zatem pielgrzym przyjeżdża do Rzymu i ma możliwość obejrzenia wiele kościołów, muzeów, to myślę, że powinien to traktować przede wszystkim jako pewne doświadczenie od strony duchowej oraz okazję do tego, żeby pogłębiać także swoją nadzieję. Sądzę zatem, że ten tytuł został trafnie zaproponowany przez wydawnictwo.

W swym albumie ks. Turek wyjaśnia, dlaczego figura Świętego Piotra w bazylice watykańskiej jest przystrajana szatą dwa razy do roku (© Wojciech Rogacin)

Starożytni Rzymianie mówili, że Rzym to stolica świata - Caput Mundi - i podkreślali, co uważam za pewną przesadę, że człowiek nie może zobaczyć większej rzeczywistości w życiu niż miasto Rzym. Tak mówiono wtedy, jeszcze przed chrześcijaństwem.

My zatem jako chrześcijanie tym bardziej traktujemy to miasto jako rzeczywiście miasto nadziei i to takiej, która realizuje się już dzisiaj, choć spełni się w sposób całkowity w przyszłości.

W książce i w albumie znajdują się rozdziały poświęcone różnym miejscom w Rzymie, różnym zabytkom, różnym dziełem sztuki i świętym oczywiście. W jaki sposób ksiądz wybierał tematy do tego albumu i do tej książki?

Zarówno album jak i książka są zbiorem tekstów, które od wielu lat piszę do tygodnika „Idziemy”. Niekiedy sam proponuję temat, ze względu na aktualną okoliczność, jakąś rocznicę, czy szczególne wydarzenie. Czasami piszę - troszeczkę w cudzysłowie - na zamówienie, kiedy ksiądz redaktor Henryk Zieliński z „Idziemy” proponuje mi taki czy inny temat, biorąc pod uwagę obraz Rzymu, jaki mamy w Polsce.

A czasami jeszcze ktoś inny zasugeruje mi temat. Mam sporo kontaktów w Rzymie, znam osoby, które śledzą na bieżąco zarówno wydarzenia kulturalne, jak i te związane z wymiarem duchowym i coś mi podpowiadają.

W książkach ks. Waldemara Turka poznajemy także Watykan od jego mniej znanych pielgrzymom stron (foto: J.Bronkova)

Chcę też uściślić, że nie planowałem pisać przewodnika i nie traktuję tych publikacji jako swego rodzaju przewodnika. Nie mam odpowiedniego przygotowania do pisania przewodników w sensie ścisłym ani takiego zamiaru, również z tej racji, że dysponujemy już dobrymi, profesjonalnie przygotowanymi, przewodnikami.

Natomiast uważam, że w wielu przewodnikach brakuje pewnych rzeczy. Chodzi mi o zwrócenie uwagi na to, co się wiąże mocno z Polską; w tej kwestii ciągle można i trzeba pewne rzeczy odkrywać i o nich pisać. Odkrywanie i pisanie o śladach działalności Polaków, świeckich i duchownych, które są mniej albo zupełnie nieznane; także odkrywanie i pisanie o świadectwach może już bezpośrednio z Polską niezwiązanych, ale mniej znanych i ciągle ważnych z punktu widzenia religii chrześcijańskiej i życia duchowego, to jeden z celów, jaki mi przyświeca.

W jaki sposób ksiądz odkrywa te fascynujące miejsca i historie? Chociażby historię przybycia do Rzymu Mikołaja Kopernika, prawdopodobnie na Rok Jubileuszowy 1500, czy też ślady dotyczące odsieczy wiedeńskiej i wiele innych.

Myślę, że to jest wspólna praca i moja, i moich znajomych. Mam dosyć bogatą bibliotekę dotyczącą relacji polsko-włoskich, czy obecności Polaków w Rzymie, lub innych regionach Włoch. Mówiło się w przeszłości, że volumina ex voluminibus oriuntur – czyli: książki powstają z książek. W jakiejś mierze staram się to kontynuować. Ale chcę powiedzieć, że działają tutaj różnego rodzaju grupy, które mają na celu ciągłe odkrywanie Rzymu. Spotykamy się dosyć regularnie z profesjonalnym przewodnikiem i pojawia się wtedy okazja do tego, żeby zwrócić uwagę właśnie na to coś, co jest nieznane, albo jest bardzo mało znane.

I oczywiście Włochy - czy może lepiej powiedzieć Italia - jest w nas, Polakach. My o tych Włoszech słyszymy od dzieciństwa, o Rzymie starożytnym. Pamiętam do dzisiaj pierwsze zdanie z kursu języka łacińskiego w szkole średniej: „Roma antiqua pulchra est”, czyli „Rzym starożytny jest piękny”; uczyłem się wtedy łaciny w niższym seminarium w Płocku, w liceum ogólnokształcącym o profilu klasycznym.

Mikołaj Kopernik ma w Rzymi swój pomnik. Wielki polski astronom spotykał się w Wiecznym Mieście z wybitnymi uczonymi (© Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA)

Włochy są zatem obecne w naszej literaturze, w malarstwie i jako takie pozostają ciągle do odkrycia: mam na uwadze te miejsca, które zostały mocno związane z historią Polski. Przecież przyjeżdżali tutaj naprawdę wielcy Polacy, choćby wspomniany Kopernik. Kojarzymy go na ogół z Bolonią, z Ferrarą, może troszeczkę mniej z Rzymem. A on tu przeżył bardzo ciekawy czas. W tej kwestii jeszcze jest sporo do wyjaśnienia, ponieważ są pewne znaki zapytania: jak długo był? Czy rzeczywiście przemawiał i miał wykłady w ważnych ośrodkach kultury? W albumie stawiam te pytania, staram się niektóre kwestie wyjaśnić, bo ten temat jest ciągle do pogłębienia.

Kopernik spotkał się prawdopodobnie też, jak ksiądz pisze z wielkimi postaciami nauki.

Myślę, że zawdzięczał wiele swojemu znajomemu kanonikowi pochodzącemu z Lęborka, niejakiemu Bernardowi Scultetiemu, którego upamiętniono inskrypcją łacińską, znajdującą się w kościele Santa Maria dell’Anima. I właśnie dzięki niemu, dzięki temu kanonikowi, który miał sporo znajomości w Rzymie, zwłaszcza w środowisku ekspertów od prawa kanonicznego - a pamiętajmy o tym, że Kopernik miał doktorat z prawa kanonicznego uzyskany na uniwersytecie w Ferrarze - miał możliwość spotkania się z uczonymi tego miasta.

W Księdza książce i albumie znajdują się także inne historie - dla mnie fascynujące - jak geneza umieszczenia wizerunku Matki Bożej na Placu Świętego Piotra przez Jana Pawła II. Czy miejsca w przychodni watykańskiej, gdzie tuż po zamachu na Jana Pawła II położono papieża. W jaki sposób ksiądz odkrywał te historie?

Jako pracownik Watykanu mam zapewne łatwiejszy dostęp do niektórych miejsc, do niektórych źródeł, do niektórych tekstów. Spotykam się też z ludźmi, którzy pamiętają wiele wydarzeń i opowiadają mi interesujące historie. Gdy chodzi o ten wizerunek Matki Bożej w formie mozaiki, sądzę, że większość pielgrzymów z Polski i większość młodzieży nie zdaje sobie sprawy z bardzo bogatej historii jego powstania. Zaczęła się ona podobno - znalazłem odpowiednie teksty – kiedy któryś ze studentów po spotkaniu z Ojcem Świętym Janem Pawłem II miał powiedzieć, że na Placu Świętego Piotra mamy wizerunki wielu świętych, ale brakuje Matki Bożej.

Fresk Maryi Matki Kościoła na Pałącu Apostolskim wiąże się z ciekawą historią związaną z Janem Pawłem II

Ojciec Święty - wiadomo, pochodzący z Polski, więc o mocnym rysie maryjnym - powiedział: Rzeczywiście. To trzeba będzie ten plac „ukończyć”, aby był doskonały. No i pomyślał wtedy o wizerunku Matki Bożej. Ale nie wszystkim jego doradcom ta idea się podobała; zmienić cokolwiek na Placu Świętego Piotra nie było proste. Wtedy ktoś zasugerował papieżowi, aby jako wizerunek wykorzystać fresk Matki Kościoła, znajdujący się w Bazylice Świętego Piotra, w głębi, z lewej strony. W ten sposób udałoby się zachować w pewien sposób tradycję, a jednocześnie, coś nowego mogłoby się pojawić na Placu Świętego Piotra. I właśnie ten zabytkowy fresk posłużył jako model do wykonania mozaiki Matki Bożej.

Została ona wykonana w studio mozaikowym, które istnieje na terenie Watykanu. I właściwie dzisiaj trudno byłoby nam wyobrazić sobie Plac Świętego Piotra bez tej mozaiki Matki Bożej, Matki Kościoła – Mater Ecclesiae. Taki był też tytuł tego oryginalnego przedstawienia wizerunku Matki Bożej, która nam tutaj wszystkim pielgrzymom - i cudzoziemcom, i Polakom, i Włochom - nieustannie na Placu Świętego Piotra towarzyszy.

W książce „Pocztówki z Rzymu” znajduje się rozdział poświęcony pracowni mozaikarskiej, watykańskiej, która ma też niesamowitą historię i, jak rozumiem, że tam z turystów, z pielgrzymów nikt nie ma szans dotrzeć.

Sądzę, że są możliwości, żeby przynajmniej próbować obejrzeć to studium mozaikowe, ale rzeczywiście ono jest na terenie Watykanu, gdzie dostęp mają jedynie mieszkańcy i pracownicy. Znam osobiście dyrektora tego studium mozaikowego, bardzo życzliwego nam Polakom i kiedyś poprosiłem o to, żeby nam je pokazał. Poszedłem z grupą osób zainteresowanych tematem i tam dowiedzieliśmy się wiele ciekawych rzeczy dotyczących tej sztuki, która znana była już w starożytności, i która znalazła swój piękny rozkwit, czy to w starożytnej Grecji, czy w Rzymie, czy później w Rawennie.

Wnętrza Pałacu Apostolskiego

To studio, choć jest niewielkie, stara się kontynuować bardzo bogatą tradycję, zajmując się przede wszystkim renowacją mozajek, które już istnieją w bazylikach i wielu innych kościołach rzymskich, jak też tworząc nowe mozaiki.

Przypominam tutaj słuchaczom Vatican News, że właściwie w Bazylice Świętego Piotra wszystko to, co jest dekoracją, jest mozaiką. Niekiedy, jak mówię swoim znajomym czy krewnym, że to, co oglądają, to są mozaiki, a nie obrazy, dostrzegam u nich zdziwienie. Mamy w Bazylice właściwie tylko jeden obraz na płótnie, znajdujący się w kaplicy wystawienia Najświętszego Sakramentu, przedstawiający Trójcę Przenajświętszą - dzieło malarza o nazwisku Pietro da Cortona. Natomiast wszystko inne to są mozaiki.

Jaka była przyczyna takiego dekorowania?

Chodziło o to, żeby upiększyć Bazylikę Świętego Piotra, więc stworzono pewną grupę, nawiązując do wielkiej tradycji mozaikowej. Często brano pod uwagę dzieła, które znajdują się w muzeach watykańskich i po prostu robiono kopię mozaikową tych obrazów wykonanych w sposób oryginalny na płótnie.

Wystarczy wspomnieć słynne „Przemienienie Pańskie” Rafaela, o którym też piszę w „Pocztówkach” i w albumie „Rzym. Miasto wiecznej nadziei”, bo jest to rzecz niesamowita. Sam obraz jest bardzo ciekawy, ma dwa poziomy: jeden - powiedzmy – niebiański, przedstawia scenę Przemienienia Pańskiego, a drugi, niżej, ukazuje uzdrowienie opętanego człowieka, z czym nie mogli sobie poradzić uczniowie Jezusa Chrystusa.

Mozaika w bazylice w Rawennie

Do dzisiaj nie wiemy, czy to był pomysł Rafaela, czy kogoś z jego otoczenia, czy kogoś z duchownych, żeby na tym samym obrazie ukazać dwie sceny biblijne, symbolizujące w jakiś sposób także historię każdego człowieka. W nas bowiem są te elementy boskie, niebiańskie, a jednocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, jak jesteśmy ziemscy, jak nam towarzyszy cierpienie, jak nam towarzyszą upadki i jak bardzo potrzebujemy interwencji samego Boga, zwłaszcza w niektórych sytuacjach życiowych.

Mieszka Ksiądz w Wiecznym Mieście od 38 lat. Czy coś księdza jeszcze w Rzymie zaskakuje?

Raz jeszcze nawiążę do istnienia naszej nieformalnej grupy, składającej się z osób świeckich i z osób duchownych, na czele której jest przewodnik, Włoch, który ukończył historię sztuki i akademię sztuk pięknych. Wybieramy razem konkretne miejsce, przewodnik solidnie przygotowuje się do jego zwiedzania. Niedawno odbyliśmy spotkanie nr 78 i nie ukrywam, że też dzięki tej grupie cały czas dostrzegamy coś nowego. Ostatnio zwiedzaliśmy kościół - znany i nieznany - Matki Bożej Królowej Pokoju (Santa Maria della Pace). Znajduje się on zupełnie blisko Panteonu. Jakie tam ciekawe rzeczy! Jacy tam wielcy artyści działali! Konia z rzędem tym turystom z Polski i pielgrzymom, którzy znają ten kościół i którzy go odwiedzają.

Zupełnie oczywiście rozumiem, że jak ktoś przyjedzie na tydzień, na dwa tygodnie – a w Rzymie jest ponad 900 kościołów i 170 muzeów - to choćby zwiedzał od rana do wieczora, nie zdąży ich wszystkich zobaczyć. Natomiast piszę o tych rzeczach dla kogoś, kto tutaj jest dłużej i kto się interesuje duchowością, sztuką, malarstwem, rzeźbą. Rzym jest jednym wielkim muzeum, ciągłym do odkrycia.

Album "Rzym.Miasto wiecznej nadziei" wydany został z okazji Roku Jubileuszu. Zawiera bogate opisy skarbów Rzymu oraz piękne ilustracje

Co więcej, zdajemy sobie sprawę z tego, że w sumie tak mało widzieliśmy, że ciągle właśnie nas coś zaskakuje. Również, gdy chodzi o polonica. Jakże się cieszę, że mamy obecnie w Muzeach Kapitolińskich wystawę o rodzinie Sobieskich, którą zorganizowano zasadniczo dzięki inicjatywie Pani Franceski Ceci, która jest zakochana w Polsce, śledzi to, co w Polsce się dzieje, gdy chodzi o historię związaną z Janem III Sobieskim, z bitwą pod Wiedniem, ale też z jego żoną, słynną Marysieńką, która spędziła w Rzymie kilkanaście lat po tym, jak zmarł jej małżonek Jan III Sobieski.

Jest niesamowicie dużo śladów po Sobieskich w Rzymie. Co więcej, przygotowano mapę ze wskazaniem tych miejsc, które w jakiś sposób się łączą z obecnością Marii Kazimiery w Wiecznym Mieście, jej rodziny i jej orszaku - ona przybyła z dosyć licznym orszakiem, bo liczącym ok. 200 osób. Najpierw zamieszkała w dużym pałacu naprzeciwko kościoła Świętych Dwunastu Apostołów, a później w niewielkim pałacyku, przygotowanym troszeczkę z wzięciem pod uwagę jej sugestii, który znajduje się blisko Placu Hiszpańskiego. Istnieje do dzisiaj balkonik, wybudowany na jej prośbę, z którego Maria Kazimiera obserwowała Rzym i podziwiała jego piękno.

A czy ksiądz ma jakieś ulubione miejsce w Rzymie?

Tak, mam takie ulubione miejsca. Rozpoczynam od Bazyliki Świętego Piotra, ponieważ należę do szczęśliwców, którzy mają okazję przechodzić prawie codziennie przez bazylikę. Jako mieszkaniec Domu Świętej Marty, kieruję się do pracy przechodząc rano przez tę wspaniałą świątynię. Ona jest wtedy najpiękniejsza, jest najmniej ludzi – od około godziny 7 do 8.30.

Innym moim ulubionym miejscem jest Bazylika Świętego Pawła za Murami. Jest mi ona niesamowicie droga też z racji na apostoła Pawła, o którym miałem okazję trochę pisać i kiedyś w Radiu Watykańskim, w Roku Pawłowym, proponować rozważania.

Figura Świętego Pawła przed Bazyliką św. Pawła Za Murami

Ponadto są mi bliskie oczywiście dwie pozostałe wielkie bazyliki, a jeżeli chodzi o miejsca troszeczkę mniej znane i bardzo związane z Polską, to bym wymienił tutaj przede wszystkim kościół św. Andrzeja na Kwirynale - piękną świątynię zaprojektowaną przez Giovanniego Lorenzo Berniniego i przez niego ulubioną.

Mówi się, że pod koniec swojego życia Bernini przychodził często do tego kościoła na modlitwę, na refleksję nad swoim życiem, nad tym, czego dokonał, czego nie potrafił zrobić. A ja tam chodzę jeszcze z innego powodu - znajdują się tam relikwie św. Stanisława Kostki, który jest mi bardzo bliski i towarzyszy mi od dzieciństwa - najpierw jako diecezjaninowi, a później jako księdzu diecezji płockiej. Jak wiemy, urodzony w Rostkowie, św. Stanisław tutaj spędził ostatnie miesiące swojego życia, a później stał się bardzo ważnym świętym nie tylko dla jezuitów, ale też dla Polski, dla młodych.

A z miejsc bardziej „turystycznych”?

Chętnie chodzę w okolice placu Hiszpańskiego i zaglądam, często z zewnątrz, do Caffè Greco, kawiarni, w której nasi wielcy polscy artyści - przede wszystkim pisarze, malarze, rzeźbiarze - gromadzili się i rozmawiali o Polsce, którą różnych powodów opuścili.

Oczywiście lubię takie miejsca jak Plac Navona, most Świętego Anioła z rzeźbami aniołów, które zaprojektował sam Bernini. Zachwyca mnie dynamika przedstawionych postaci. Może warto tutaj zaznaczyć, że każdy z aniołów wyobraża jakiś inny moment z pasji Jezusa Chrystusa. To była przewodnia myśl artysty, żeby pielgrzymom idącym z centrum Rzymu w kierunku Bazyliki Świętego Piotra zaproponować jeszcze refleksję właśnie nad męką Jezusa Chrystusa.

Jedna z figur aniołów na moście Świętego Aniołą

Wiemy, że sam Bernini wykonał tylko dwa z tych aniołów. Później uznano je za tak piękne, że szkoda było, żeby były na zewnątrz, więc przeniesiono je do kościoła św. Andrzeja delle Fratte, blisko Placu Hiszpańskiego. Inne zostały wykonane przez jego uczniów, ale pod jego kierunkiem mistrza, i zachwycają do dzisiaj pielgrzymów i turystów.

W związku z tym mostem oraz Rokiem Jubileuszowym warto wspomnieć pewną historię. Podczas Roku Jubileuszowego 1300 przybył tutaj Dante i przechodząc przez most Świętego Anioła zauważył, że było tak wielu pielgrzymów przybyłych na ów rok jubileuszowy, że wyznaczono dwukierunkowy ruch dla pieszych po moście; piesi idący w kierunku zamku św. Anioła szli prawą stroną, a inni, wracający, lewą stroną. Podobno - nie jestem tego na 100 procent pewny – to było początkiem uporządkowanego ruchu dwukierunkowego. Pomyślano wówczas, że trzeba uporządkować też trasy dla pielgrzymów oraz dla wszystkich tych, którzy będą chodzić w Rzymie różnymi drogami, niekoniecznie już z racji na jubileusz.

Kiedy czytam Księdza „Pocztówki”, czy „Rzym. Miasto wiecznej nadziei”, to mam wrażenie, że te rozdziały były pisane w ten sposób, aby nie stały się zwykłym przewodnikiem, tylko żebyśmy się nad każdym miejscem gdzieś zatrzymali i zastanowili, oddali się głębszej refleksji. To chyba najlepszy sposób zwiedzania tych wspaniałych zabytków w Wiecznym Mieście?

Myślę, że tutaj trzeba odróżnić sposób oglądania Rzymu w przypadku osoby wierzącej i praktykującej oraz kogoś, kto nie jest wierzący, ale poszukujący. Myślę, że to są dwa różne spojrzenia. Jednak trzeba zaznaczyć, że przyjeżdża tutaj dużo ludzi o różnych poglądach, z różnych wyznań i każdy znajdzie coś dla siebie interesującego.

Ks. Waldemar Turek ujawnia niezwykłe fakty dotyczące słynnej "Piety" Michała Anioła

Starałem się przede wszystkim w tych tekstach brać pod uwagę osoby wierzące i praktykujące, ale też poszukujące. Jeżeli będziemy traktować oglądane dzieła tylko jako dzieła sztuki, sporo stracimy, bo z nimi są najczęściej związane konkretne osoby - duchowni, świeccy - które przeszły później do historii Rzymu - tej duchowej i materialnej. Większość budowli przedstawia tematy związane z chrześcijaństwem, z Pismem Świętym.

Trochę inaczej jest w słynnych muzeach rzymskich, choćby w Muzeach Kapitolińskich czy w Muzeum Barberini, gdzie mamy sporo tematów związanych choćby z mitologią, grecką czy rzymską. Staram się w moich tekstach zaproponować jakąś refleksję, bo myślę, że dużo osób przyjeżdża do Rzymu z nastawieniem duchowym. Nie traktują pobytu w Rzymie tylko jako wakacje i zwykły urlop.

Kiedy się spotykam z ludźmi i z moimi znajomymi czy krewnymi, ale też z obcymi, najczęściej ich pytania dotyczą jednak spraw duchowych czy pewnych zjawisk kulturowych związanych z konkretnymi dziełami. Na tyle, na ile potrafię, staram się wówczas proponować pewne tematy do refleksji, czy tak opisać wydarzenia, aby dostrzec, że one z biegiem czasu nabierają pewnego znaczenia duchowego. Rzym jest niewątpliwie miejscem, które daje bardzo dużo materiału do refleksji duchowej.

Jakie są Księdza dalsze plany wydawnicze?

Przygotowujemy teraz drugi tom, który zatytułowaliśmy „Pocztówki z Italii”, żeby zwrócić uwagę na pewną ciągłość tych tekstów. Prace są bardzo zaawansowane i myślę, że w ciągu miesiąca tom ukaże się na rynku. Jest w nim 40 tekstów opublikowanych w tygodniku „Idziemy”, w których rozszerzyłem trochę wachlarz tematyczny. Mamy tam wprawdzie kilka czy kilkanaście „pocztówek” dotyczących Rzymu, ale większość zawiera teksty z serii, którą publikowałem dwa lata temu i rok temu, zatytułowanej roboczo „Pocztówki z Toskanii” oraz „Pocztówki z Emilii Romanii”. Zwracałem w nich uwagę, może nawet bardziej niż w „Pocztówkach z Rzymu”, na to, co polskiego możemy zobaczyć, zwłaszcza gdy chodzi o Toskanię i takie miasta jak Florencja, Siena, San Gimignano, ale też i te inne, mniej znane; wystarczy wspomnieć Lukkę czy Pietrasanta.

W "Pocztówkach z Italii" będzie można przeczytać m.in. o niezwykłej historii cmentarza żołnierzy polskich w Bolonii

Kto słyszał o Pietrasanta? Chodzi o miejsce bardzo ciekawe i mocno związane z naszym wybitnym rzeźbiarzem Igorem Mitorajem, może bardziej znanym we Włoszech i we Francji niż w Polsce; rzeźbiarzem, który jest ciągle odkrywany. Mamy niektóre jego dzieła w Polsce, np. w Warszawie i w Krakowie. Artysta spędził wiele lat swojego życia w Pietrasanta. Tam mieszkał, miał swoje laboratorium, tam został pochowany. W Pietrasanta jest przygotowywane muzeum Mitoraja, które już dawno miało być otwarte; mamy nadzieję, że nie będziemy długo czekać na jego inaugurację.

Podobnie sporo uwagi poświęcam mozaikom w Rawennie. To jest zupełnie inny temat, zupełnie inny świat. Rozmawiając z moimi znajomymi i czytając różne teksty, odkryłem sporo ciekawych rzeczy związanych z Polską, z pobytem Jana Pawła II w Rawennie. Warto tutaj wspomnieć, że po Ravennie oprowadzał Ojca Świętego Jana Pawła II André Frosard, który napisał książkę „Ewangelia według Rawenny”. Był specjalistą od sztuki mozaikowej, jaką podziwiać możemy do dzisiaj w tym mieście. Chodzi o sztukę ukazującą Kościół triumfujący, w którym właściwie nie ma cierpienia i wszystko zostało już spełnione. Ten kościół, do którego zmierzamy, tam został ukazany w znakomity sposób przez sztukę, która w Rawennie właśnie znalazła swój bujny rozkwit.

Ksiądz Waldemar Turek przybliża historię słynnych wizerunków maryjnych w Ogrodach Watykańskich

Sporo uwagi poświęcam śladom obecności Polaków w Bolonii i w innych miastach, więc mam nadzieję, że ta książka spotka się ze sporym zainteresowaniem. Piszę między innymi o cmentarzu żołnierzy polskich w Bolonii. We Włoszech są cztery polskie cmentarze wojenne z mogiłami naszych rodaków: właśnie w Bolonii, Loreto, Monte Cassino i Casamassima (k. Bari). Cmentarz w Bolonii, choć największy, jest troszeczkę mniej znany, gdyż mówimy przede wszystkim o Monte Cassino z racji na historię, bitwę, położenie. Cmentarz w Bolonii łączy się także z bardzo interesującą i chwalebną historią żołnierzy polskich, którzy wyzwolili to miasto.

A jeśli chodzi o cmentarze rzymskie, wspominam wprawdzie o Verano, gdzie pochowano wielu Polaków, ale więcej uwagi poświęcam cmentarzowi na Prima Porta. Tam są pochowani nasi rodacy działający w Wiecznym Mieście jeszcze w czasach komunistycznych albo już później, po upadku komunizmu. Pracowali nad Tybrem i, w jakiejś mierze, także dla dobra swoich rodaków nad Wisłą.

Ta nowa książka ukaże się już w księgarniach we wrześniu?

Tak, tak myślę. Wiem, że Wydawnictwo Jedność ma dosyć dobry system dystrybucji i mam nadzieję, że we wrześniu będzie już można zaglądać do „Pocztówek z Italii”.

A wracając do tych, które już są na rynku, jakie opinie czytelników do Księdza docierają?

Najczęściej są to opinie osób, które mnie znają. Nie ukrywam, że sporo tomów podarowałem moim krewnym i znajomym. Niekiedy są zupełnie zaskakujące opinie także od tych Czytelników, których osobiście nie znam. Zdarza się, że ktoś spontanicznie mi dziękuje za taki czy inny artykuł bądź album albo książkę. Nawiasem mówiąc sądziłem, że czasy dzisiejsze nie sprzyjają wydawaniu albumów, a jednak podobno sporo tych albumów o Rzymie się rozeszło.

Album "Rzym. Miasto wiecznej nadziei"

Mam wrażenie, że Rzym jest tym miastem, które stale przyciąga i interesuje ludzi. Jeśli ktoś tu przyjedzie po raz pierwszy, później chętnie wraca. Tak nie jest w przypadku wielu innych znanych miast w świecie. Osobiście czuję się naprawdę bardzo szczęśliwy, że mogę ten Rzym opisywać. Ogarnęła mnie jakaś pasja, żeby ciągle coś nowego znaleźć, pogłębić i opisać. Chciałbym tę pasję, tyle na ile czas mi pozwala, kontynuować.

(Zdjęcia: Vatican Media, ks. Waldemar Turek, Wojciech Rogacin. Grafika: Adam Brożyński)